Diritto di cura, prosegue la raccolta firme in Campania: l'appello

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

La solidarietà a tutela del DIRITTO di CURA…in Campania, coinvolge sempre più Cittadini, Amministrazioni Pubbliche, Private, Organi di competenza, Scuole… Si ringrazia tutti per l’ Emozionante e Sentita “CATENA UMANA DI FIRME” In uno stato di sofferenza, per la Sanità in Regione Campania, il Comitato spontaneo Diritto alla Cura è nato a supporto dei Diritti e la Dignità delle PERSONE affette da malattie gravi, gravissime, invalidanti perché non si può sempre rincorrere un badget o una scadenza burocratica. Occorre centralizzare l’attenzione di Regione e Governo per restituire diritti e Dignità a tutti i pazienti e le famiglie che vivono la Disabilità per tutta la vita.

UNISCITI a noi contattaci, supporta il Diritto alla Cura con la raccolta firme di iniziativa popolare, contiamoci, facciamo rete anche per iniziative future.

Non aspettiamo che capiti alla nostra Asl, al nostro Centro riabilitativo, al nostro Comune, alla nostra Associazione o Cooperativa e a chiunque ci supporta per i servizi integrati per la riabilitazione/abilitazione dei diversamente abili nelle nostre città.

La Legge proposta, può sancire il Diritto alle Cure riabilitative per i malati gravi e gravissimi, tutelando trattamenti, continuità e progettualità per porre la Regione Campania all’avanguardia in Italia nella difesa dei più deboli.

Si ringrazia di vero cuore chi ha firmato, chi firmerà, e chi ci ospiterà con i “PUNTI FIRMA”. Sul sito www.dirittoallacura.it tutte le informazioni, le foto e i “punti firma” attivi. Il Diritto alla Cura è inderogabile e imprescindibile per tutte le patologie e le disabilità….

I prossimi appuntamenti a SALERNO per firmare sono:



Giovedi 20 ottobre ore 10:30 /14:00 Scuola Rita Levi Montalcini, Via Picenza 30 Mercatello,

Sabato 22 Ottobre ore 18:00 / 21:00 P.zza Caduti di Brescia (Pastena),

Domenica 23 Ottobre dalle 10:00 alle 13:00 P.zza Caduti di Brescia (Pastena)

Ti aspettiamo….segui gli aggiornamenti dove firmare

Si invita tutta la Cittadinanza, gli organi di competenza, giornali e tv a partecipare e divulgare “Il Diritto alla Cura” ha bisogno di te…prenditene Cura….!!!