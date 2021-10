Sessa Cilento: elettori in isolamento per Covid contro il sindaco, la replica

A Sessa Cilento diversi cittadini in isolamento non potranno votare e hanno puntato il dito contro il sindaco che, secondo loro, “non avrebbe adottato alcuna misura per garantire il voto"

Polemiche e amarezza a Sessa Cilento, per i votanti in isolamento domiciliare causa Covid. Il Governo ha infatti varato un decreto sulle modalità per esercitare il diritto al voto a domicilio: gli interessati avrebbero dovuto far pervenire al sindaco del Comune una dichiarazione, anche per via telematica, in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione, con allegato un certificato rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell’Azienda Sanitaria Locale per accertare le condizioni di quarantena o isolamento fiduciario.

A Sessa Cilento, però, diversi cittadini in isolamento non potranno votare e hanno puntato il dito contro il sindaco che, secondo loro, “non avrebbe adottato alcuna misura per garantire il voto". L’amministrazione comunale, dal canto suo, ha fatto sapere di aver ricevuto richiesta di voto domiciliare soltanto il 1° ottobre, quindi oltre i termini previsti per legge.

