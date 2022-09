Discarica di Parapoti, sopralluogo di Piero De Luca e Bonavitacola: "Simbolo di una rivoluzione nel Sud"

Questa mattina i candidati del Pd Piero De Luca e Fulvio Bonavitacola hanno fatto tappa insieme al sindaco di Montecorvino Pugliano Alessandro Chiola all’ex discarica di Parapoti. Un vero e proprio sopralluogo, in occasione della campagna elettorale, per fare il punto su ciò che è stato fatto negli ultimi anni.

I commenti

“Questa discarica - ha dichiarato De Luca - è il simbolo di una rivoluzione che è stata messa in atto nel Mezzogiorno. E’ diventata un parco verde ed una risorsa su cui si investirà attraverso le energie rinnovabili ed il fotovoltaico. Parliamo di una discarica che conteneva due milioni di tonnellate di rifiuti e che è stata bonificata in due anni con un investimento di 7 milioni. È stata restituita alla comunità un'area completamente devastata ed è stata eliminata la procedura di infrazione europea (200mila euro a semestre) perché la discarica non era a norme. Questo è il lavoro che noi ci candidiamo a portare avanti in tutto il Paese: riqualificare il territorio e valorizzarlo. Il Pd è l'unica forza che ha tutelato il mezzogiorno. Dall'altra parte sento solo promesse da parte di chi non ha fatto nulla per il territorio e che è stato completamente assente quando si è trattato di risolvere le problematiche. La nostra, invece, è una proposta di governo concreta”.

Gli ha fatto eco Bonavitacola: “Non dobbiamo perdere la memoria di ciò che è stato per essere consapevoli di quanto siamo riusciti a fare. Qui c’è un esempio della caparbietà dell’intervento regionale verso un obiettivo di compiutezza, efficienza e ripartenza. 160 mila metri quadri messi in sicurezza, bonificati, cioè recuperati alla necrosi della terra e restituiti alla collettività. È un cammino che non si ferma. Quello delle bonifiche dei luoghi è una delle più grandi sfide ambientali del Paese. Anche una delle più complesse, ma non abbiamo alternative. Noi non ci fermiamo. Prossima tappa la bonifica della discarica ex Castelluccio a Battipaglia. Il finanziamento regionale è di 9 milioni di euro, abbiamo già invitato Invitalia come soggetto attuatore. Avanti con i fatti”.

Ha collaborato Alessandro Mazzaro