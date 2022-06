"Pochi spicci" per la disfida Trombonieri e la festa Monte Castello: Italo Cirielli contro il Pd

“La Disfida dei Trombonieri e la festa di Monte Castello rappresentano per Cava de’ Tirreni i momenti cardine della memoria comunitaria; ricorrenze che hanno origine nella tradizione cristiana ma che nel tempo hanno assunto i connotati di celebrazioni che racchiudono le tradizioni secolari di questa Città. Da quando, però, il Partito Democratico amministra sia Cava de’ Tirreni che la Regione Campania, un’opportunità unica di slancio turistico si è trasformata in un vero e proprio tormento: da sette anni, infatti, per queste importanti ricorrenze vengono assegnati pochi spicci, provocando il dissenso di organizzatori e cittadini".

L'ira di Cirielli

E' quanto detto dal consigliere di opposizione (Fratelli d’Italia), Italo Cirielli che sottolinea come "per il 2022 addirittura si è dovuto ricorrere a donazioni da parte di privati per non far disperdere il patrimonio culturale tramandato da queste pregevoli manifestazioni storiche, legate saldamente alla nostra tradizione popolare. Evidentemente, il Pd sta distruggendo il folklore a Cava de’ Tirreni”. “Intanto la Regione, che è anche amministrata dal Partito Democratico di Vincenzo De Luca, spreca molti soldi in feste di minor valore turistico e identitario, senza mai contribuire a celebrazioni dalle così grosse prospettive. Al Sindaco Servalli suggerisco di chiedere risposte al Pd cavese oppure, con coraggio, li cacciasse dalla sua maggioranza. Non ci deve essere spazio per chi non rema nell’interesse della nostra comunità”, conclude Cirielli.