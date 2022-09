Bicchielli (Noi Moderati): "Al Sud serve progettuaità per frenare dissesto idrogeologico

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

“Si potrebbe ben dire il lupo perde il pelo ma non il vizio: e il vizio di una certa classe dirigente che governa il Sud è, da un lato, di ergersi a difensore di questa terra e, dall’altro, vuoi per incapacità vuoi per volontà, di fare in modo che il Mezzogiorno rimanga indietro. Sotto elezioni ovviamente il fenomeno si acuisce, e quindi si parte all’attacco di normali procedure di ripartizione del Fondo di Sviluppo e Coesione senza essere mai stati capaci di investire le risorse destinate finora al Sud per lo sviluppo del territorio e per la sicurezza: il contrasto al dissesto idrogeologico dovrebbe essere una priorità assoluta. Sembrerebbe naturale pensare che sia facile spendere e invece possiamo anche vantare fra le percentuali più basse di utilizzo dei fondi europei assegnati. Più del 60% delle risorse va perduto, per mancanza di progettazione e di visione. Oggi il Sud ha bisogno di cambiare registro, c’è bisogno di finalità precise, di progettualità, inclusione e sviluppo socio-economico. Le risorse? Tra fondi europei e risorse nazionali, al Sud saranno destinati circa 230mld di euro: l’occasione per il rilancio del Meridione e per il superamento del divario con il nord. Se saranno investiti, e non sperperati come fatto finora.” Lo dichiara Pino Bicchielli (Noi Moderati) candidato alla Camera per il centrodestra nel collegio uninominale Campania2 - Salerno in merito alle polemiche sul presunto ritardo della ripartizione delle risorse del FSC da parte del Cipess.