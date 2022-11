Maltempo e dissesto idrogeologico, Vietri (FdI): “Ennesimo fallimento di Provincia e Regione”

“I numerosi danni che il maltempo sta continuando a provocare nel salernitano scaturiscono dalle gravi negligenze di Provincia di Salerno e Regione Campania, entrambe a guida Pd, in merito alla prevenzione del dissesto idrogeologico”. Lo ha detto la deputata di Fratelli d’Italia, Imma Vietri. “Ciò che sta avvenendo in questi giorni, nella Valle dell’Irno e nell’Agro nocerino sarnese, ma anche in altre zone della provincia, è la palese dimostrazione della totale incapacità del centrosinistra di utilizzare le decine di migliaia di euro di fondi statali per mettere in campo interventi urgenti di prevenzione e di messa in sicurezza del territorio salernitano".

La solidarietà

"Esprimo - continua Vietri - la mia vicinanza alle popolazioni che stanno subendo danni alle proprie case o attività. L’approssimarsi dell’inverno e le sempre più gravi conseguenze legate al cambiamento climatico, impongono una nuova strategia contro il dissesto idrogeologico che porti finalmente al superamento di ritardi, inefficienze, mala burocrazia”, conclude Vietri.