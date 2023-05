Distretto Sanitario Cava - Costiera, avviata la procedura per l'incarico di direttore: esulta Fratelli d'Italia

Il direttore generale dell’Asl Salerno Gennaro Sosto, con delibera “immediatamente esecutiva” n. 551 del 17 maggio 2023 ha indetto un avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di Direttore del Distretto 63 (Cava de’ Tirreni – Costa d’Amalfi). Questo provvedimento giunge a distanza di un mese dall’intervento compiuto dal Difensore Civico della Regione Campania presso il Direttore Generale Sosto, a seguito dell’incontro avuto a Napoli dai dirigenti cittadini di Fratelli d’Italia, Gianpio De Rosa e Alfonso Senatore, proprio con il Difensore Civico. Nel corso di tale incontro al Difensore fu consegnato un formale ricorso, dove veniva evidenziata l’incresciosa circostanza che il Distretto Sanitario cavese fosse da tempo gestito da un facente funzioni privo di autonomia progettuale, organizzativa e gestionale. Da qui la richiesta contestualmente formulata al Difensore di intervenire con sollecitudine presso la Direzione Generale dell’Asl Salerno per l’avvio della procedura di nomina del Direttore di Distretto. Cosa che è puntualmente avvenuta.

Le reazioni

“Siamo felici per questo provvedimento – dichiara Alberto De Rosa, responsabile del Dipartimento Sanità Territoriale di Fratelli d’Italia – che recepisce un’esigenza importante della sanità cavese. Da parte nostra va il vivo apprezzamento nei confronti del Dirigente facente funzioni, che ha svolto un lavoro encomiabile in condizioni complicate ancorché in un regime di precarietà. Allo stesso tempo assicuriamo, come sempre è stato, la nostra completa disponibilità e spirito collaborativo a chi sarà il nuovo Direttore”. “Vince la buona politica, quella propositiva volta alla risoluzione dei problemi. Sul terreno della tutela del diritto alla salute il nostro partito è e sarà sempre in prima linea”, le parole del Capogruppo consiliare Italo Cirielli. Soddisfatti i promotori della battaglia, gli avvocati De Rosa e Senatore, i quali dichiarano all’unisono: “E’ grande la nostra soddisfazione sia come utenti del servizio sanitario che come militanti di Fratelli d’Italia. Abbiamo combattuto una battaglia politica in piena trasparenza nella convinzione di fare esclusivamente gli interessi dei cittadini, ma anche di essere nel giusto quando abbiamo posto all’attenzione del Difensore Civico della Regione della Campania un problema importante che andava risolto quanto prima. Era inammissibile che la sanità territoriale di Cava de’ Tirreni e della Costiera Amalfitana continuasse ad essere priva della guida di un titolare nella pienezza delle sue funzioni e così poter compiutamente svolgere la necessaria e indispensabile attività di programmazione della medicina sul territorio. Questo, si badi bene, nella totale assenza di iniziativa al riguardo da parte dell’Amministrazione comunale Servalli e dell’attuale maggioranza di centrosinistra”. “Il Distretto Sanitario – chiosa il coordinatore di FdI a Cava de’ Tirreni Luigi Napoli – è un presidio fondamentale per la tutela della salute. Non entriamo nel merito della scelta che verrà compiuta dagli organismi a ciò preposti dalla legge. Tuttavia, auspichiamo la nomina di un Direttore che si ponga come forte interlocutore istituzionale in materia sociosanitaria e diriga il nostro polo sanitario cittadino in termini di eccellenza dei servizi da rendere agli pazienti-utenti”.