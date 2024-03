8 Marzo, Vietri (FdI): “Il Governo Meloni sostiene le donne con i fatti” 

“Fratelli d’Italia, che con orgoglio ha eletto la prima donna Presidente del Consiglio in Italia, è da sempre in prima linea a sostegno dei diritti delle donne. E lo dimostrano le tante iniziative legislative portate avanti con determinazione dal Governo Meloni”. Lo dichiara, in una nota, il deputato Imma Vietri, capogruppo di FdI alla Commissione Affari Sociali della Camera.

La nota

“Tra gli importanti provvedimenti approvati in un solo anno e mezzo di governo ci sono: il Bonus Mamme, ossia la decontribuzione fino a 3mila euro annui per le madri dipendenti dal secondo figlio in su; gli sgravi fiscali maggiorati per gli imprenditori che incrementano il tasso di occupazione nell’impresa assumendo madri di almeno due figli minorenni; il Codice di Autodisciplina per le imprese per favorire l’ingresso e la permanenza delle donne nel mondo del lavoro; l’incremento di 6,5 milioni di euro del fondo di garanzia per le PMI dedicato alle imprese femminile per facilitare l’accesso al credito alle donne; il raddoppio dei fondi (da 35 a 55 milioni di euro) per il finanziamento del Piano Anti-Violenza (dunque centri anti-violenza, case rifugio e simili). Da sottolineare - continua Vietri - la legge, approvata trasversalmente dal Parlamento e già applicata in numerosi casi, per rafforzare le norme contro le donne che contiene, fra l’altro, il potenziamento di strumenti come l’ammonimento, il braccialetto elettronico, la distanza minima di avvicinamento; le iniziative per favorire la massima diffusione del 1522, il numero verde dedicato alle donne vittime di violenza. Queste sono solo alcune delle misure concrete messe in atto dal Governo Meloni per assicurare un futuro in cui le pari opportunità e la libertà siano la norma e non l’ eccezione” conclude Vietri.