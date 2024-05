Anna Bilotti (M5S): "Donne nei ruoli apicali? Sarebbe cambiamento concreto"

"L'assenza di una condizione paritaria provoca danni irreparabili cui si deve trovare un rimedio. Abbattiamo questo soffitto di cristallo e apriamo alle donne nei ruoli apicali. Senza stereotipi incatenanti e lavorando sulla cultura, sin dai primi anni di scuola, e promuovendo l'educazione affettiva e sessuale possiamo dare vita a soluzioni concrete e condivise". Lo ha detto la senatrice del Movimento 5 Stelle Stefania Ascari, durante il suo intervento a "Unite. Verso un nuovo genere di politica", evento promosso dal Comitato Politiche di genere e Diritti civili del M5S in corso a Roma e dedicato alla partecipazione delle donne in politica.

Il commento

"C'è tanto da fare anche sul tema del consenso esplicito" ha affermato la senatrice salernitana Anna Bilotti, che ha preso la parola durante la mattinata per affrontare il tema della violenza sessuale e del consenso esplicito. «Siamo noi donne le prime e dover avere l'ambizione di scrivere le regole che ci facciano sentire pienamente tutelate e al sicuro. Siamo noi chiamate a disegnare i confini in un'epoca di grandi cambiamenti in tema di relazioni tra le persone, genitorialità e sessualità. È così - conclude Bilotti - che troveremo la forza di portare avanti le nostre idee e i nostri diritti verso un'azione politica equilibrata e moderna».