Pontecagnano, bufera sul "Doposcuola sociale": "Sperpero di risorse pubbliche"

È polemica a Pontecagnano Faiano dopo la decisione del Comune di affidare il servizio di doposcuola inclusivo a favore degli studenti delle scuole primarie alla cooperativa sociale "Saremo Alberi" per un totale di 50mila euro. Il Forum dei Giovani, nei giorni scorsi, ha duramente attaccato l'amministrazione parlando ricordando che in tempi non sospetti l'organo aveva avanzato una proposta simile: "La nostra idea di realizzare un doposcuola sociale - si legge nella nota del Forum - venne presa con sufficienza dall'amministrazione e bollata come "difficile da realizzare". Ci chiediamo se davvero i giovani con le loro idee e con il loro impegno possano contribuire allo sviluppo cittadino. Possiamo solo constatare come il Forum dei Giovani sia stato ancora una volta lasciato all'indifferenza generale dalla stessa amministrazione che lo dovrebbe rappresentare".

La nota di Forza Italia

Sul tema, però, è intervenuto anche il capogruppo di Forza Italia, Gianfranco Ferro: "Una buona iniziativa ma perché questo sperpero di risorse pubbliche se il Forum dei Giovani aveva avanzato una proposta a costo zero? Nonostante ciò, con lo spirito propositivo che da sempre contraddistingue il nostro modo di fare politica, ci chiediamo: perché non ampliare la partecipazione coinvolgendo le associazioni del territorio ed il Forum consentendo l’utilizzo anche di spazi comunali?". L'amministrazione, nei giorni scorsi, ha emesso una breve nota in riferimento alla questione: "Siamo fieri del risultato raggiunto, cui abbiamo riservato il massimo del nostro sforzo per offrire un servizio perfettamente strutturato a vantaggio delle famiglie della città, e prevediamo a breve un incontro con gli assessori di competenza affinché vanga comprovata la nostra volontà di collaborare con tutti quanti gli enti e le organizzazioni tese a produrre idee e proposte per la nostra comunità".