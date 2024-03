Fentanyl, Modavi: con l’aiuto del Governo siamo più forti nella lotta alle droghe

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Un plauso al Governo ed al Presidente Giorgia Meloni, per il piano di prevenzione contro l’uso del fentanyl, la droga degli zombie.

Il MODAVI è da sempre impegnato nella lotta alle dipendenze patologiche, promuovendo progetti e manifestazioni soprattutto indirizzati ai più giovani. Abbiamo sempre creduto nell’attività di sensibilizzazione e contrasto contro le droghe e quest’iniziativa del Governo ci rende orgogliosi e ci sprona a continuare verso il percorso che caratterizza il nostro lavoro da anni.

L’Italia si dimostra attenta e incisiva sulla lotta alle dipendenze patologiche, abbracciando le categorie più sensibili al fenomeno.

Già causa di numerose vittime negli Stati Uniti, questa droga sintetica non ha trovato ancora ampio spazio nella nostra Nazione, per tale motivo l’operazione messa in atto a livello politico risulta particolarmente interessante e lodevole.