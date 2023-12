Alta velocità, De Luca interviene sugli espropri di Eboli: "L'amministrazione la smetta di fare demagogia sull'ospedale e si occupi del problema"

Anche il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, è intervenuto sul tema espropri legati all'Alta Velocità in corso di realizzazione fra Battipaglia e Romagnano "richiamando" l'amministrazione comunale di Eboli rispetto alla questione.

Le parole del governatore

"Il progetto - ha spiegato De Luca - prevede la demolizione di 34 edifici ed il coinvolgimento di 100 famiglie. Abbiamo spiegato all’impresa che deve realizzare i lavori ed a Rfi che non si può procedere se non si chiarisce definitivamente il problema di queste famiglie. Il risarcimento monetario va bene per coloro che vogliono acquistare altrove, ma va trovata anche una soluzione realizzando immobili in un quartiere da creare ex novo. Per questo va fatto un elenco di chi vuole andare via e di chi vuole restare in questo nuovo quartiere. Inviterei l’amministrazione di Eboli a finirla di perdere tempo con le stupidaggini sull’ospedale, che è pienamente tutelato per oggi e per domani. Invece di fare demagogia, si avvii la definizione di una variante urbanistica per risolvere il problema sociale".