Questa mattina si è tenuto un incontro tra il sindaco Mario Conte ed il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca sulla questione ospedale e sulla vicenda ristori Rfi legati alla realizzazione della linea ad Alta Velocità.

La nota del Comune

Il Comune ha fatto sapere che il presidente della Regione Campania "ha rassicurato e confermato l’importanza dell’Ospedale di Eboli e la sua permanenza anche alla luce dei tanti investimenti in attrezzature e ammodernamenti dei reparti che si sono avuti e che si avranno prossimamente con la realizzazione della nuova struttura ospedaliera, in coerenza con l’atto aziendale presentato dal Direttore Generale Sosto e in via di approvazione, il quale prevede i 152 posti letto". "A riprova di quanto affermato - si legge ancora nella nota - il Presidente sarà ad Eboli per l’inaugurazione delle nuove quattro sale operatorie che si inaugureranno nelle prossime settimane, per un investimento complessivo di quattro milioni e mezzo di euro". In riferimento, invece, ai ristori di RFI è stato confermato l’apporto economico in percentuale della Regione Campania e il sostegno politico per ottenere dal Ministero delle Infrastrutture maggiori risorse compensative per i Comuni interessati dal tracciato che provocherà abbattimenti e vincoli urbanistici. "Il sindaco Mario Conte - conclude la nota - è molto soddisfatto dagli impegni presi dal Presidente della Regione Campania per la Città di Eboli".