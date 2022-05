Eboli: approvato il Piano Triennale della Opere Pubbliche

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

L’Amministrazione Conte, su proposta dell’Assessore ai Lavori Pubblici, Salvatore Marisei, nella seduta di Giunta del 19 maggio scorso ha approvato il nuovo Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024.

Si tratta di un piano ambizioso, elaborato con il contributo del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri comunali e della maggioranza di governo, frutto di un processo condiviso e partecipato con cittadini e imprese, incontrati in diverse occasioni, e del lavoro del personale del Settore dei Lavori Pubblici e dell’Ufficio Progettazione dell’Ente.

Il Piano tiene conto dei nuovi indirizzi urbanistici al redigendo PUC, delle opere in corso di realizzazione, delle grandi infrastrutture che interessano il nostro territorio, delle disponibilità dei privati che, dopo anni di stasi, hanno riattivato i processi di attuazione dei Piani Urbanistici per l’edilizia privata e gli insediamenti terziari, nonché degli investimenti programmati da imprese nazionali, come TERNA, RFI, ANAS, ed istituzioni locali come l’ACER (già IACP).

Dal centro antico alla città moderna, dai quartieri periurbani ai nuclei periferici, sono stati individuati oltre 50 interventi per una spesa complessiva superiore a 76 milioni di euro, frutto di finanziamenti già acquisiti, risorse trasferite dal Governo, risorse dell’Ente e fondi da acquisire a valere sul PNRR e sul prossimo ciclo di programmazione comunitaria 2021-2027, con l’attenzione rivolta a tutti i quartieri cittadini ed opere e infrastrutture a sostegno di tutte le fasce d’età.

Ingenti le risorse già acquisite e disponibili per il centro antico, circa 3,2 milioni, da investire per liberarlo dalle macerie, realizzare parcheggi, spazi sociali e verde urbano, migliorare l’accessibilità, realizzare un parco urbano e ammodernare il Teatro Salita Ripa, mentre è in corso l’iter per l’acquisizione di ulteriori 5 milioni per realizzare due grandi arterie verdi lungo i torrenti Tiranna e Tufara, infrastrutture ambientali e turistiche di accesso, sosta, ristoro e tempo libero. Il tutto in stretto coordinamento con il finanziamento di 9,5 milioni di euro acquisito da ACER per la delocalizzazione degli alloggi di edilizia sociale di piazza Borgo che ridisegnerà un intero quartiere.

Nella città moderna il Piano Triennale interviene con un ampio programma di valorizzazione del patrimonio di edifici pubblici, a partire dalle scuole, con la realizzazione di nuovi plessi per sostituire quelli più vecchi, un nuovo asilo nido pubblico, nuove palestre, interventi di miglioramento della sicurezza e adeguamento antisismico degli edifici e una vasta azione di efficientamento energetico.

Sono, altresì, confermati tutti gli interventi di edilizia scolastica compresi nel Piano Triennale dell’Edilizia Scolastica della Regione Campania.

Al centro cittadino si interverrà con circa 500mila euro nel quartiere tra via Gonzaga e viale Amendola, con un rifacimento totale degli spazi tra le palazzine ex IACP, e in Piazza Pezzullo dove sarà riqualificato il parco giochi. Il Municipio, il Complesso di San Francesco, il Centro Polifunzionale CO2 al Molinello, recentemente recuperato alla pubblica fruizione, saranno oggetto di manutenzione straordinaria per recuperarli dall’abbandono in cui versano e destinarli a nuove funzioni.

Con un finanziamento di 5 milioni di euro, già acquisito, sarà avviata la rigenerazione urbana del Rione Pescara e del Rione della Pace, con la manutenzione straordinaria e l’eco-efficientamento degli edifici residenziali pubblici, il miglioramento dei sottoservizi, elementi di arredo urbano, una nuova illuminazione, percorsi pedonali, aree parcheggio, piazze e parchi giochi per bambini, impianti sportivi, nuove aree verdi ed orti sociali.

Nell’ambito di un programma di miglioramento degli impianti sportivi cittadini, al Rione della Pace sarà ammodernato radicalmente anche lo stadio Massajoli. Lo stesso avverrà per altri impianti sportivi come il Centro Sportivo ‘Spartacus’ di Santa Cecilia, il Palasele e lo Stadio Dirceu, con una spesa complessiva di circa 4 milioni di euro già disponibili. Circa 2 milioni di euro saranno investiti per mettere in sicurezza numerose strade cittadine, compresi i sottoservizi e la pubblica illuminazione, che da anni attendono interventi risolutivi delle numerose problematiche esposte con petizioni e in occasione di incontri pubblici. Si interverrà per il completamento degli investimenti per marciapiedi e viabilità in zona Epitaffio e nel quartiere Molinello. Si avvia un primo intervento per dare maggiore lustro all’ingresso cittadino di via San Giovanni.

Dopo anni di disattenzione si torna ad investire nei nuclei periferici con risorse certe e disponibili. 4,5 milioni di euro sono destinati alla realizzazione della ‘Città Pubblica’ a Santa Cecilia, Cioffi e Corno d’Oro, per una prima riqualificazione urbana dei quartieri con piazze, marciapiedi, infrastrutture sociali e verde urbano.

Per la prima volta, infine, la città si dota di un programma di investimenti per migliorare la qualità della vita delle persone con diverse abilità. ‘Eboli città accessibile’ prevede l’abbattimento delle barriere architettoniche sui marciapiedi, nuovi scivoli ed il rifacimento di quelli non funzionali. Si parte da alcune arterie cittadine per poi intervenire, nel corso degli anni, in tutti i quartieri della città. Nel contempo sarà applicata una cura particolare nella progettazione e realizzazione dei nuovi interventi al tema dell’accessibilità.

«Il primo Piano triennale delle Opere Pubbliche della Giunta Conte è la risposta alla domanda di cambiamento e rilancio che la città attende da anni – dichiara l’Assessore Salvatore Marisei - un piano molto articolato e complesso, con risorse finanziarie importanti, coerente con i nuovi indirizzi urbanistici che condurranno al redigendo PUC e gli investimenti in corso o in programma che cambieranno il volto della nostra città, come il nuovo svincolo autostradale, la riqualificazione dell’ex area Pezzullo, gli investimenti per ammodernare l’Ospedale cittadino e gli interventi dei privati nei PUA in via di ripresa, di cui ovviamente abbiamo tenuto conto. Dopo una fase di analisi ed ascolto, in circa sei mesi sono stati redatti i progetti di fattibilità tecnica ed economica e, in alcuni casi, completati gli ulteriori livelli di progettazione. Ora inizia un lavoro altrettanto complesso e faticoso, partendo dal confronto su progetti più puntuali con i cittadini, i tecnici, le imprese, le associazioni, per accoglierne i suggerimenti e giungere alla fase di appalto, prestando la massima attenzione alla esecuzione delle opere per la quale l’Ente sta già rafforzando gli uffici».

Esprime grande soddisfazione anche il Sindaco Mario Conte: «Le scelte alla base del lavoro svolto in questi mesi concorrono al disegno della Eboli che verrà e rappresentano le migliori soluzioni ai bisogni di una città che deve ritrovare se stessa e riprendere il cammino dello sviluppo. Prende corpo la rivoluzione collettiva che restituirà un nuovo modo di vivere nei quartieri, dal centro alla periferia, senza lasciare nessuno indietro. Si ampliano significativamente le infrastrutture ed i servizi per una migliore qualità della vita dei cittadini, con uno slancio che va ben oltre i prossimi tre anni. Tra le molte difficoltà ben note ai cittadini ed una macchina comunale ridotta all’osso, iniziamo ad invertire la rotta per costruire insieme la prospettiva d’avvenire che abbiamo promesso, senza tralasciare il lavoro quotidiano che umilmente stiamo portando avanti e che ci vede impegnati ogni giorno con il massimo sforzo, evitando sterili polemiche e con la serietà che ci contraddistingue».