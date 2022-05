Tratta ferroviaria Eboli-Calitri, parte lo studio di fattibilità: i commenti dei grillini

Via libera allo studio di fattibilità tra Regione Campania e Rete Ferroviaria Italiana per riattivare la tratta ferroviaria Eboli-Calitri. L’obiettivo è far decollare il piano di rilancio e recupero dei borghi e dei territori delle aree interne della Campania, ripristinando contemporaneamente una linea di connessione tra le coste del Tirreno e dell’Adriatico. Ad annunciarlo sono il presidente della Commissione regionale Aree Interne Michele Cammarano e il membro della stessa Commissione Vincenzo Ciampi, entrambi consiglieri regionali del Movimento Cinque Stelle, a margine dell’audizione tenutasi con le associazioni e gli amministratori dei territori interessati.

Il progetto

La bretella ferroviaria, di circa 33 km, dovrebbe nascere in concomitanza della nuova linea di Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria(lotto 1 Battipaglia-Praia a mare) e permetterà tutta la Valle del Sele, Valle dell'Ofanto in Alta Irpinia fino alla Regione Basilicata, con i territori del Vulture-Melfese e con Rocchetta Sant'Antonio in Puglia, attraversando direttamente e indirettamente circa 40 Comuni, 12 Aree Industriali, 35 Aree Pip(costruite dopo il terremoto del 1980 e mai messe in rete), con una popolazione di 250.000 persone di raggiungere Calitri fino a Rocchetta Sant'Antonio toccando insieme 3 Regioni(Regione Campania, Regione Basilicata Regione Puglia) e 4 Province( Salerno, Avellino, Potenza e Foggia) diverse dell'Italia del sud, di collegarsi, sia per fine commerciale, industriale nonché turistiche.

I commenti politici

Gli esponenti grillini spiegano: “Grazie a questa tratta possiamo mettere in collegamento Napoli con Foggia, attraversando la valle del Sele in un senso, e Avellino nell’altro, togliendo dall’isolamento l’Alta Irpinia, la Basilicata e molti territori della Puglia. Con il via libera allo studio di fattibilità con Rfi da parte del presidente della Commissione Trasporti Luca Cascone, compiamo un passo avanti importante per far ripartire l’opera, dopo oltre un decennio di battaglie e appelli delle comunità locali”. E ancora: “Con questa operazione - proseguono - possiamo arginare lo spopolamento, rafforzare l’incremento turistico anche in vista della Ciclovia dell’Acqua da Caposele ai templi di Paestum, ma soprattutto ci dotiamo di una strada ferrata per il trasporto merci. La bretella ferroviaria, di circa 33 km, dovrebbe nascere in concomitanza della nuova linea di Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria e collegherà la Valle del Sele, la Valle dell'Ofanto in Alta Irpinia con la Basilicata, fino ai territori del Vulture-Melfese e Rocchetta Sant'Antonio in Puglia, attraversando direttamente e indirettamente circa 40 Comuni, 12 Aree Industriali, 35 Aree Pip, costruite dopo il terremoto del 1980 e mai messe in rete. Un progetto che coinvolgerà una popolazione potenziale di 250 mila persone, con ricadute incredibili sotto i profili commerciale, industriale e turistico”.

Soddisfatta la senatrice grillina Felicia Gaudiano: ““Con questa azione corale e sinergica da parte di tutti i soggetti coinvolti a partire dai Sindaci si possiamo cogliere un risultato storico importante. Come ribadito anche dai comitati non chiediamo il recupero della tratta in chiave solo turistica, ma vogliamo sostenere il progetto per decongestionare l’Ofantina dal traffico delle merci. Da Melfi al golfo di Salerno transitano le bisarche della Fiat che trasportano auto, mentre in estate ci sono i tir di pomodori. Non possiamo – conclude Gaudiano - certo negare che la tratta ferroviaria attraversa i siti turistici più importanti della Valle del Sele, ma vogliamo rafforzare l’efficacia del progetto, sottolineando che l’ammodernamento e il completamento della linea si inserisce nel tracciato della Salerno Eboli Potenza”.