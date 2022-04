Dimissioni capo dei vigili ad Eboli, il Pd: "Vogliamo chiarezza dal sindaco"

Esplode la polemica politica dopo le dimissioni, a sorpresa, del comandante della Polizia Municipale di Eboli Sigismondo Lettieri, di cui non si conoscono ancora le motivazioni. Al riguardo, esprime “forte preoccupazione” il Partito Democratico ebolitano che chiede chiarimenti all’amministrazione comunale guidata dal sindaco Mario Conte.

“In un momento in cui la questione sicurezza è di assoluta priorità per una comunità mortificata continuamente da atti delinquenziali e vandalici, le dimissioni di Lettieri – rassegnate a soli due mesi dalla naturale scadenza del mandato – raccontano inequivocabilmente una grave difficoltà della Polizia Municipale e di un clima politico tutt’altro che sereno. Le proposte già avanzate dal Pd per alleggerire parte dei compiti svolti dalla Polizia Municipale sono rimaste del tutto inascoltate, pur in una situazione di oggettiva carenza di organico e aumentata esigenza di controllo.Nel frattempo, però, la microdelinquenza non si è fermata. È di oggi peraltro la notizia dell’ennesimo atto vandalico a danni del Terminal Bus. Eboli ha perso oltre 400 mila euro destinati alla sicurezza urbana, mentre altri Comuni vicini a noi – es. Capaccio Paestum - ottengono finanziamenti per realizzare impianti di videosorveglianza territoriale e di rilevamento dei transiti veicolari per il controllo dei principali accessi stradali. E anche l’assunzione di nuovi 4 vigili urbani perde di concretezza e tempestività nell’ennesimo rinvio della pubblicazione del calendario delle prove concorsuali. È su questo quadro già tanto preoccupante che giungono le dimissioni del Comandante Lettieri, ormai punto di riferimento per tutta la città; rendendo le condizioni utile a garantire la sicurezza in città sempre più precarie. Trattandosi di un diritto fondamentale di ogni cittadino, oltre che di un presupposto ineludibile per lo sviluppo del territorio, chiediamo all’Amministrazione di offrire con urgenza ad una città sempre più allarmata e disorientata parole di chiarezza depositando in merito un’interrogazione urgente firmata congiuntamente con le forze politiche rappresentate da Italia Viva e Punto su Eboli”.