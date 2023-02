Eboli, il coordinamento cittadino di Forza Italia si presenta

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Forza Italia Eboli presenta il coordinamento cittadino. L’appuntamento è per domenica 26 febbraio al bar Ritz di viale G.Amendola, 82. Ad aprire i lavori il consigliere comunale ebolitano Giuseppe Norma e a seguire il coordinatore dell’area Piana del Sele Giovani, Alessandro Mucciolo. Previsti gli interventi dei co-coordinatori provinciali Costabile Spinelli e Lucia Vuolo, europarlamentare. Le conclusioni sono affidate all’onorevole Fulvio Martusciello, coordinatore regionale azzurro in Campania. «Continua l’azione di radicamento sul territorio, la giornata di domenica sarà un appuntamento importante per il Coordinamento Provinciale. Eboli ha sempre dimostrato vicinanza al nostro partito e da subito abbiamo registrato un grande entusiasmo per la nascita di questo coordinamento cittadino che si presenterà alla comunità con l’obiettivo di diventare punto di riferimento sul territorio», hanno dichiarato i co-coordinatori. «Siamo certi che rappresenterà un importante supporto per l’attività politica del consigliere Norma e per la creazione, insieme a tutti coloro che ne faranno parte, di una valida alternativa di governo della città», hanno aggiunto.