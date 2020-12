Eboli: incontro tra Alleanza Democratica ed il Commissario Prefettizio De Iesu

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Oggi si svolto alle ore 12,00 presso l’aula consiliare Isaia Bonavoglia l’incontro di una delegazione della Lista Alleanza Democratica per Eboli con il Commissario Prefettizio Dott. Antonio De Iesu.

Hanno partecipato alla riunione il Capogruppo Consiliare Pasquale Infante, il coordinatore Luigi Morena e il Consigliere Cosimo Brenca. Assente per motivi professionali il Consigliere Francesco Rizzo.

Si è trattato di un incontro cordiale, intenso e proficuo nel corso del quale abbiamo discusso con il Commissario delle principali problematiche che riguardano la nostra città più volte segnalate, dai banchi dell’opposizione, alla passata amministrazione comunale e ancora irrisolti.

Abbiamo posto in particolare l’attenzione sull’emergenza sanitaria e nello specifico di sulla necessità di osservare nel nostro nosocomio percorsi dei sospetti casi COVID distinti dagli altri percorsi sanitari. Inoltre abbiamo chiesto al Commissario di verificare scrupolosamente in ogni plesso scolastico il rispetto delle procedure, l’utilizzo dei dispositivi di prevenzione e l’osservanza delle normative per il contenimento del contagio in vista della imminente riapertura delle scuole.

Altro tema su cui ci siamo concentrati è il problema della sicurezza (visti anche gli ultimi episodi criminali verificatisi) sia in centro che nelle periferie dove più volte abbiamo richiesto (senza avere avuto riscontri positivi purtroppo) il potenziamento dell’organico delle forze dell’ordine e l’istituzione di un presidio della Polizia Municipale nelle aree a più alto rischio.

Al Dott. De Iesu abbiamo evidenziato la grave situazione sociale che sta vivendo la nostra città e quindi lo abbiamo invitato a fare presto e procedere prima possibile alla pubblicazione del bando (stabilendo in esso criteri rigorosi per evitare se si ripetano le problematiche riscontrate nel primo bando di Aprile) per i bonus spesa per consentire alle categorie meno abbienti ebolitane di poter usufruire dei fondi nazionali di € 356.977,88 del Decreto Ristori Ter per far fronte alle difficoltà economiche causate d all’emergenza sanitaria da COVID-19.

Inoltre abbiamo richiesto al Commissario Governativo di intervenire per consentire una migliore manutenzione delle strade cittadine che sono diventate pericolose e per molti tratti difficilmente percorribili. In particolare relativamente al problema della viabilità comunale abbiamo sollecitato il Dott. De Iesu di chiedere alla C.U.C. Sele - Picentini la definizione della procedura in modo da ottenere l'aggiudica della gara e la relativa esecuzione dei lavori da eseguire sulla S.P. 416 per poter finalmente porre rimedio alla grave situazione in cui versa questa importante arteria stradale in modo da assicurare una maggiore sicurezza stradale.

Altro tema posto all’attenzione del Commissario la grave situazione del commercio cittadino per cui si chiede di valutare, anche alla luce dei fondi stanziati dal Governo Nazionale agli enti locali per la perdita di gettito (articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34), la possibilità di prevedere un’ulteriore moratoria delle scadenze e/o abbattimento dei tributi locali in favore delle numerose imprese del settore in crisi.

Abbiamo infine chiesto a Commissario un impegno costante in tema di tutela e salvaguardia dell’ambiente.

Abbiamo colto durante l’incontro nel Dott. De Iesu, oltre alla capacità e la competenza, una totale disponibilità all’ascolto caratteristica fondamentale per poter ben gestire un ente comunale.

A nostro avviso abbiamo incontrato un uomo validissimo dotato di un bagaglio di esperienza, competenza e professionalità (capacità già dimostrate fin dal suo insediamento) necessario e allo stesso tempo indispensabile per fare bene per la nostra Città, svolgendo un ottimo lavoro sia nella gestione del nostro ente comunale e sia nella necessaria riorganizzazione della macchina amministrativa.

Il Capogruppo Consiliare

Alleanza Democratica per Eboli

Dott. Pasquale Infante

Il Coordinatore

Alleanza Democratica per Eboli

Dott. Luigi Morena