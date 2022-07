Eboli, arriva Luigi Di Maio per il matrimonio di Cosimo Adelizzi

Luigi Di Maio, leader di Impegno per il Futuro e ministro uscente degli esteri, promotore in queste ore di un vasto movimento che vuole riprendere, come programma elettorale, i progetti del Governo Draghi, domenica sarà ad Eboli per partecipare, in qualità di invitato d’onore, al matrimonio di Cosimo Adelizzi, deputati di IPF, di recente nominato responsabile nazionale per gli Enti Locali.

Le elezioni si avvicinano

Tutti in chiesa, poi il pranzo per salutare il matrimonio di Cosimo Adelizzi e di Vanessa Carrozza ed infine spazio alla campagna elettorale con un appuntamento religioso che arriva a due mesi esatti dall’appuntamento con le urne. Adelizzi è l’uomo di riferimento di Impegno per il Futuro per tutto il territorio della provincia di Salerno dove, anche prima della crisi di governo, stava lavorando per l’adesione di alcuni sindaci e consiglieri comunali al progetto politico lanciato da Luigi Di Maio.