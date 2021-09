Eboli, Cariello torna sui social: "La mia più grande forze è la famiglia, credo ancora nella verità"

Dopo un lungo periodo di silenzio, scaturito dalla vicenda giudiziaria che lo vede sottoposto agli arresti domiciliari con la possibilità di recarsi in ufficio per tre ore al giorno, l’ex sindaco di Eboli Massimo Cariello torna a farsi sentire sui social. Nelle ultime ore ha pubblicato una foto in cui compare con la sua famiglia scrivendo anche un messaggio rivolto agli amici. Centinaia i messaggio di affetto e stima in risposta al post da parte di amici, politici e semplici cittadini.

“Grazie di cuore per le tantissime telefonate, per i messaggi che sto ricevendo. Per gli attestati di stima e di amicizia, quella vera. Ci sono tanti e cari amici, quelli Veri e Unici, che sento accanto sempre e che oggi ancora più di prima mi onorano della loro splendida amicizia. Non posso nascondere la mia emozione, perché chi mi conosce sa bene che, per me, i valori importanti della vita sono e restano il rispetto, l'amore, l'amicizia, i gesti semplici. Di questi valori vivo e mi circondo, ogni giorno, perché ho la fortuna di avere sempre accanto una moglie unica che è la mia più grande forza, insieme alla mia meravigliosa Famiglia che non mi ha lasciato solo, mai. E che oggi, proprio come in questa foto di circa sette anni fa, continuo ad avere al mio fianco, stretta quel grande abbraccio da cui mi sento costantemente sostenuto. Io in questi valori mi sono sempre ritrovato. Ad essi mi sono aggrappato nei momenti difficili. E continuerò a farlo. Perché, pur sapendo che la strada da percorrere è ancora lunga, sono e resto fiducioso, come lo sono sempre stato: nel tempo, nella verità. Fiducioso nella vita a cui mai smetterò di dire "grazie" per l'amore immenso di cui continua a farmi dono”.