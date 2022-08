Eboli, apre il nuovo spazio del Movimento Cinque Stelle: "Grande entusiasmo"

Inaugurato il nuovo spazio 5 Stelle ad Eboli. A partecipare la senatrice pentastellata Felicia Gaudiano, il consigliere cegionale e Presidente Aree interne Michele Cammarano, il coordinatore regionale del Movimento 5 stelle Salvatore Micillo, il senatore Francesco Castiello, la Deputata Virginia Villani ed il consigliere regionale Vincenzo Ciampi.

Laboratorio delle idee

"Abbiamo lavorato molto per inaugurare questo Laboratorio delle idee. Uno spazio aperto, al servizio dei cittadini. Un luogo dove professionisti, persone motivate e portavoce potranno offrire le loro competenze, mettendole a disposizione degli ultimi" affermano la senatrice Gaudiano e Michele Cammarano. "Un punto di partenza per una serie di esperienze che vedranno la condivisione, lo sviluppo e la realizzazione di idee: il Movimento 5 Stelle ha nel proprio Dna la caratteristica di essere rivolto al futuro, quindi noi siamo qui e ci rivolgiamo a tutti i cittadini. Non ci ferma nessuno e le scissioni per noi sono già il passato".