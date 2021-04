Ristorazione e ripresa in sicurezza: le linee guida del M5S di Eboli

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Marianna Ingenito, in qualità di Attivista del Movimento 5 Stelle di Eboli e Giovanna Albano, in qualità di ex Assessore alle Attività Produttive del Comune di Eboli, hanno protocollato una lettera al Commissario Prefettizio Antonio De Iesu, coinvolgendo anche i Responsabili degli uffici Attività Produttive, Finanza e Tributi, Urbanistica ed Energy Manager, al fine di promuovere la redazione di un documento che contenga e sintetizzi le linee guida necessarie per consentire la riapertura delle attività ristorative cittadine, nel rispetto delle norme vigenti volte a contenere la diffusione del contagio al virus covid- 19 e, allo stesso tempo, sostenere i ristoratori nella ripresa economica legata alle proprie attività. In sintesi, vengono descritti i punti salienti, ritenuti necessari ed urgenti:

1. Possibilità di ampliare o installare temporaneamente nuovi dehors per il periodo che va dalla primavera all’autunno prossimo;

2. Convocazione di un tavolo tecnico con la presenza di professionisti del territorio iscritti all’Ordine degli Architetti e dei Maestri del Paesaggio così da evitare l’istallazione di strutture selvagge, al fine di garantire un’uniformità visiva ai cittadini e ai turisti che arriveranno in città;

3. Prevedere che tavoli e sedie possano essere collocati anche in corrispondenza delle vetrine di altre attività, previo consenso scritto dei gestori o, nel caso lo spazio sia sfitto, dei proprietari;

4. Consentire la collocazione di tavoli e sedie in spazi dedicati al parcheggio, prevedendo idonea protezione verso la carreggiata su strade con traffico e condizioni compatibili con la sicurezza stradale;

5. Redazione di schede descrittive, procedure più snelle e gratuite per l'iter dei procedimenti di competenza dell'ufficio commercio, cosap e dell’ufficio urbanistico, con modulistica per la richiesta di nuovi spazi, secondo le nuove norme del governo;

6. Introdurre fasce orarie gratuite delle aree di sosta e di parcheggi a pagamento;

7. Creare un fondo destinato a sostenere negozi e piccoli imprenditori per sostenere la ripartenza;

8. Totale eliminazione della tassa denominata Tari o, se non possibile, l’applicazione di uno sconto pari al 50% come anche appare opportuno applicare una riduzione nella misura maggiore possibile delle imposte locali nel rispetto degli equilibri di bilancio e della corretta amministrazione.

9. Potenziamento del personale tecnico ed amministrativo comunale per semplificare le pratiche burocratiche e rendere più celeri gli adempimenti per permessi e autorizzazioni a carico di imprese ed artigiani.