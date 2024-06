Elezioni amministrative 2024, in 10 comuni c'è un solo candidato sindaco alla ricerca del "quorum"

Tra i quarantasette comuni della provincia di Salerno, chiamati al voto (oggi dalle 15 alle 23 e domani dalle 7 alle 23) per scegliere il nuovo sindaco e il consiglio comunale, ce ne sono ben dieci dove è presente un solo aspirante primo cittadino con la lista a lui collegata. Si tratta di Bellosguardo (candidato sindaco Giuseppe Parente), Caggiano (Modesto Lamattina), Casalbuono (Attilio Romano), Caselle in Pittari (Giampiero Nuzzo), Cuccaro Vetere (Simone Valiante), Omignano (Raffaele Mondelli), Gioi (Maria Teresa Scarpa), San Pietro al Tanagro (Enrico Zambrotti), Ottati (Elio Guadagno) e Torchiara (Massimo Farro). In queste piccole comunità di Cilento e Vallo di Diano, i candidati dovranno superare il quorum per poter poi indossare la fascia tricolore.

Il quorum

Per essere eletti in questi dieci comuni (di popolazione inferiore ai 15 mila abitanti), la lista degli aspiranti dovrà riportare un numero di voti validi non inferiore al 50% dei votanti e il numero dei votandi non dovrà essere inferiore al 40% degli elettori iscritti nelle liste elettorali. Se non si dovessero raggiungere queste percentuali, l'elezione sarà nulla.