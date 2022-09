Elezioni 25 settembre, l'elenco degli scrutatori a Salerno

E' stato pubblicato sul sito del Comune di Salerno, l'elenco degli scrutatori per le elezioni politiche del 25 settembre 2022.

Ecco l'elenco:

RUGGIERO VITTORIA

MANCINI PAOLA

DI GIACOMO VALERIA

CAVA PIERLUIGI

CANTALUPO ROSSELLA

MEMOLI MARIANNA

GRISI STEFANIA

MARINO ANNA PAOLA

AMOROSO FABRIZIO

DE ROSA VINCENZA

TUFANO ANTONIETTA

BIONDI FRANCESCO

DI GIACOMO ALESSANDRO

SACCO PAOLO

GIANFREDI ALFONSO

GNAZZO GIUSEPPE

ZUCCOLI ROBERTO

LUCCHESE GLORIA

AVALLONE LUCA

DE CHIARA MARTINA

AUCIELLO GELSOMINA

VUOLO GABRIELLA

AMODEO IRENE

ORILIA LARA

PASSARO FRANCESCO

VITALE ROBERTA

DEL GAIZO SONIA

AVILIA MARCELLO

D'EBOLI MICHELE

CASALE BRIGIDA

IMPARATO CHIARA

SEVERINO FRANCESCA

PONTILLO LAURA

CIOFFI MARIAPIA

TURA DE MARCO MORENO

SCARPITTA NATALE

D'AGOSTINO ANNA

ROCCIOLA FRANCESCO

D'AMICO GIUSEPPE

LA BANCA FRANCESCO

PROCIDA FRANCESCA

CITRO MARIANO

VIVIANO ALBINA

MARTINO ANTONELLA

LANDI FABIO

MOLINARO ELEONORA

GIANNATTASIO GELSOMINA

SANTORO MARIA

RUOCCO GENOVEFFA

AUTUORI MARINA

DESIDERIO ILARIA

SANTORO ANNAPAOLA

CAMMAROTA ROBERTA

REGA SABRINA

DI BIASE ADELE

DEL GUACCHIO MARIANNA

AMODIO GAETANO

MAURIELLO SIMONE

IOVINE FRANCESCO

TOLINO ANNA

SANTANGELO SELENE

DONESI ANGELO

VENTURA TIZIANA

SENATORE ANIELLO

DE MARTINO TOMMASO

GALLO STEFANO

GREGORIO ANNA

CALANDRO MANUELA ANNA

IUORIO LAURA

CESAREO MARCO

CITRO NUNZIA

PELLEGRINO GIANLUCA

MASTRANGELO DANIELE

TRUONO LUCA

FIORE SABRINA

AUTUORI ANTONIA

ZAGAMI MARIA

MANNARA GINEVRA

DURANTE GIANNI DARIO

MEMOLI MARCO

DEL VISCOVO MARIA ROSARIA

CORAGGIO ANGELO ALFREDO

SABATINO MARCO

GIORDANO CLAUDIA

BIRAGHI ALFONSO

FORMISANO LUIGIA

MELELLA GIANLUCA

GRAZIANO VALERIO

COSIMATO GESSICA

VILLANI CARMINE

SENATORE ANNALUISA

SANTOPIETRO GIANPIERO

DE MARCO SIMONA

DE ROSA WALTER

VITOLO SONIA

FORMISANO MARGHERITA

NADDEO BARBARA

DELLE DONNE VALENTINA

SCARFONE CRISTINA

SESSA LUCIA

ROMANO LOREDANA

LOMBARDI GIUSEPPE

GIORDANO SILVANA

CIANFANO SERGIO

PIRONE MARIA

IOVANE GIANMARIA

FORTUNATO CARMELINA

DE GREGORIO STEFANO

VICINANZA LOREDANA

SPACAGNA MONICA

BARLETTA VINCENZO

CARUSO ANNA GRAZIA MARIA

TAMBURRINI MARIACARLA

DE ROSA GAETANO

ESPOSITO BERNARDO GIUSEPPE

MAZZARELLA ILARIO

GRANATO ASSUNTA

SAVASTANO CHIARA

RAGONE ANNA

D'URSO VINCENZA

DI GREGORIO BARBARA

BOTTA ALESSANDRA

GRIMALDI GABRIELLA

CERRATO ALFONSO

CARIELLO MARCELLA

TOZZINI ANDREA

SCARPA CARLA

ELIA SONIA

BENIVENTO DAVIDE

CARACCIOLO GRAZIA

RAGOSTA DOMENICO

DI DOMENICO GAETANO

MEMMOLO ROBERTO

MARANZINO MICHELA

DELL'ISOLA FABIO

DI RENNA FRANCESCA

LA ROCCA ANNA

MASULLI JOLE

SADA ORNELLA

SABATINO ORLANDO

CAMBIO FEDERICA

SPATUZZI LUCIA

PARRILLI GENOVEFFA

DI LORENZO GIANLUCA

SANTORO ARIANNA

DI MAIO GIULIO

BATA' MARIA ROSARIA

COSTABILE ANNALISA

PODDA MARIA ROSARIA

VARVARA' TERESA

RONCA LUIGI

ADINOLFI RICCARDO

SANTONICOLA SANDRA

DI IORIO SAVERIO

MILITE ALESSANDRO

DESIDERIO MATTEO

SCHIAVONE STEFANIA

IAGULLI MARIA

ZAGARIA MATTEO

AUTUORI STEFANIA

SALVATI GIUSEPPE

SALVATI ALESSANDRO

SALVATI ALFONSO

COCINA GIULIO

FASULO CARMINE

ADDONIZIO ALESSANDRA

MISSENA MARIAROSARIA

CURCIO LAURA

QUARANTA FEDERICA

BARRA ANTONIA

CAPO CARMEN

DELLA ROCCA PAMELA

FERRUZZI GERMANO JUNIOR

PACIELLO VINCENZO

CARIGNANI DANIELA

MARTORELLI GIUSEPPINA

MUCCIONE MARIATERESA

ABATE SIMONE

IMPARATO ANTONELLA

BENEDUCE FRANCESCA

D'ONOFRIO MARCO

D'ACUNTO SIMONA

CHINISCIUC ELENA

CRAPIS DEBORA

ORILIA FRANCESCO PAOLO

BERAGLIA RAFFAELLA

SANTONICOLA FRANCESCA

VENTURA DORIANA

GALLUCCI STEFANIA

SAVIGNANO MIRIANA

D'ANDREA DANILA

CARDITO ALICE

MEMOLI TIZIANA

STANZIONE MARCO

GIGANTINO ROSITA

PALLADINO CIRO

ROTONDI CATERINA

FERRANTE MARCELLO

ESPOSITO VINCENZA

CAVALIERE ANTONELLA

STANZIONE ALESSANDRO

BOVE GIULIANA

CASSESE ANGELA

SENATORE EMILIA

NAPOLI GIORGIA

IANNONE NADIA

QUARANTA RAFFAELE

CASELLA GENNARO

LATOUR MASSIMO

CAVALIERE FRANCESCA

SCANNAPIECO YLIANA

AVELLA ISLAY

SORGENTE MELANIA

CONCILIO GIACOMO

AMETRANO LAURA

FARINA AMALIA

GASPARINI SIMONA

PELLECCHIA ALFREDO

DEL GUACCHIO EMANUELE

ACCARDO GIUSEPPINA PIA

AUTORINO LAURA

NORILLO GIOVANNI

CAPRARA ANDREA

ACOCELLA FEDERICO

CASO GIANLUCA

LAMBIASE IVAN

AMATO FEDERICA

GAGLIONE FEDERICA

FORTUNATO LAURA

PUGLIA MARCO

GUADAGNI GAETANO

FERRI DANIELA

BALZANO EMANUELE

VITOLO GAETANA

GRANOZIO LUISA

SANTORO MARIA

VICINANZA MOIRA

SCALERA GIUSEPPINA

FASOLINO FRANCESCO

MORI CARLO

VITO ANNA MARIA

PAGANO TIZIANA

FRIJIA IMMACOLATA

DE LUCA LOREDANA

COSENTINO FELICE

NOTARI CARLO

COLUCCI VALERIO

CERVONE ROSARIA ANNA

GIARDINI DAVIDE

DI MARTINO MARIA ROSARIA

ERRA DIEGO

LA MARCA VALENTINA

SETARI ROCCO

GUERRA FRANCESCO

DI PERNA ALESSANDRO

CIFARELLI ALESSANDRO

PECORARO FRANCESCO

FRANCESE FRANCESCO

IANNONE FABIANA

POLVERINO FABIO

PAPPALARDO FRANCESCO

SANTOCCHIO CARLA

UGOLINO FABIANA

MIELE GIAN MARCO

DELLE SERRE ERMINIA

SCUOPPO CARLA

MELLONE ALESSANDRA

VALLARIO ANNARITA

CELANO VINCENZO

SILVESTRI LUCA

SAVASTANO LUCA

ARMICHIARI CRISTIANO

CIGNARELLA SARA

BENEVENTANO DOMENICO ANTONIO

PALUMBO GIOVANNI

CALIO' SALVATORE

LIGUORI MARCO

D'AMBROSIO VALENTINA

MALANDRINO ATTILIO

RINALDI ANNAPAOLA

COVINO FELICIA

SORRENTINO VINCENZA

GIORGIO GAGGIA CIRO

ALOIA GIANFRANCO

CAVALLO ALESSIA

SACCO MAURO

PISANI ANSCIANA

FAVA ERNESTO

TANCREDI ANGELO

GALDI GIANCARLO

PASSARO CLAUDIA

ROMANO ANDREA

BASILE ELENA

ARENELLA ROSANGELA

AVAGLIANO BARBARA

RINALDI ALESSIO

D'AMATO ROBERTO

RUSSO BARBARA

COLUZZI MARIA ROSARIA

OLIVA GIOVANNI

RICCIARDI STEFANIA

FASANO ANNALISA

TURA DE MARCO ANTONELLA

STANZIONE MONICA

PERRONE ANGELA

VERTUCCI ANTONIO

BARRA MARCELLA

GIORDANO ROSARIO MARIA

CAPUANO LUIGI

PICARO IOLANDA

RUSSO SERENA

FERRI TIZIANA

GAETA SIMONE

VARSI FEDELE

GAGLIARDI FRANCESCA

DE MARTINO MARIA

MAIORANO ANNA

GALDI FABIO

CRACAS KRIZIA

CAMBRUZZI GIOVANNA

DE MAIO LUISA

PAGANO GIANMICHELE

SENATORE MARIA GIOVANNA

GAUDIERI MARCO

MOSCARIELLO ROSA

FOLINO PAOLA

GIOIA MICHELA

PEDUTO STEFANIA

SAVASTANO DAVIDE

SALVATI GIOVANNA

NIGRO PATRIZIA

DI FILIPPO GIANPIERO

RONCA GIULIA

BASSI PAOLA

PAOLILLO DANIELA

AMATI BUONACCORSI FRANCESCO

PALUMBO MAURA

PLAITANO GIUSEPPE

LANZARA MARIA ROSARIA

TORRACA GIOVANNI

DIODATO NICOLA

MILITO CATERINA

SANTUCCI SERENA

CILENTO VALERIA

FESTA GIOVANNA

BUONO ANGELA

SENATORE MARIA ROSA

RUSSO GIUSEPPE

PETROSINO GIANLUCA

DE CHIARA ANNA

FONTANELLA ALESSANDRA

ALFANO CARMELA

DE LUCA ANNA

GIORDANO LUISA

GIORDANO CINZIA

AMENDOLA SONIA

GUARINO VITANTONIO

LANDI ALESSANDRA

BRANCACCIO GIANLUCA

DE STEFANO GIANFRANCO

D'ANIELLO MARINA

MANCUSO DANILO

FUSCO SERAFINA

CLEMENTE GAETANO

GAMMELLA FEDERICA

ACCONCIAGIOCO MARIA

SENATORE ALFONSO

PETRILLO FILOMENA

SAMMARTINO STEFANO

LEPORE RITA

DIODATO MARGHERITA

SCARANO DANIELE

LAMBERTI ILARIA

PECORARO SABRINA

DI MARTINO MICHELE

RESCIGNO AUSILIA

CARINGI FORTUNATA

PERILLO MICHELE

D'AMORE ALESSANDRO

FRUSCIANTE LUCIA

CITRO PINA

LIGUORI GIOVANNI

TEDESCO MICHELINA

AVERSA BRUNO

SENATORE SONIA

MELFI MARCO

VOTO CIRO

ANDREOLA MASSIMO

GAUDIERI DANIELE

MERCURIO ALESSANDRA

GIGANTINO SAMANTA

BOVE MONICA

CASERTA ANNA MARIA

DELL'ORTO MARCO

ALIA ELVIRA

AULETTA DOMENICO

APREA FRANCESCA

MUCCIOLI GIAMPIERO

RAGONE ALESSANDRO

COPPOLA CARMEN

BISIGNANO ROBERTO

STANZIONE CHIARA

COLUCCI RAFFAELLA

PASTORE ANGELICA

LUCIANO ANDREA

BARRA DAVIDE

MONTAGNA ROBERTO

DI TELLA ITALIA

CELANO ELISA

D'ACUNTO DAVIDE

PERSICO CARLO

ALFANO PASQUALINA

MAURO TOMMASO

CENTRITTO GIACOMO

BUONERBA LUDOVICA

IACCIO ROBERTA

CALENDA ARNALDO

CITRO ROSA ANTONIA

DE LUCA PIETRO

ESPOSITO VERONICA

MASI MARTINA PIA

VECCHIO LUCA

VIVIANO VIRGINIA

BOSCO FERNANDO

MANZO FRANCESCO

DI DOMENICO RAFFAELA

MACERA ROSARIO

D'AMELIA MARIO

GIORDANO ARMANDO

AUTIERI VERONICA

RINALDI MONICA

MEROLA MASSIMILIANO

FIMIANI GIUSEPPE

CELENTA MARCO

ARROGANTE RAFFAELE

CAU ERMINIO

GIORGI ALESSANDRA

MAZZARIELLO MONICA

RIZZOLO GIUSEPPINA

PORTANOVA MASSIMO

MELELLA FLORIANA

AMATO ALESSANDRO

MARICONDA GERARDA

DELLA CALCE ERNESTO

FORTUNATO ANGELO

DE LIGIO VALENTINA

ZAGARIA ALESSANDRO

CIARDO GIUSEPPE

DEL GUACCHIO DANIELE

GIANFILIPPO MARIA GRAZIA

MINELLI LUCA

PISANO REGINA

LONGO MARIA

DURANTE DANIELA

DI GREZIA ENRICA

SENATORE AGNESE

DI DOMENICO RAFFAELE

VIGILANTE COSTANTINO

SPERANZA ILIO MARIA

CROCE CRISTIAN

IORIO WALTER

FRANCO ANNARITA

CUOZZO GIUSEPPE

SMERALDO SERENA

BARONE GIANPAOLO

MUROLO ANTONIO

IACOVAZZO ILENIA

NASTRI GRAZIA

CESTARO FABIO

CANTON FABIO

CAROTENUTO FILIPPO

LANZARA ANIELLO

DI GIACOMO FABIANA

CACACE VIVIANA

CAPUTO STEFANIA

SINISCALCHI CARLA

SABATINO MARCO

DE DOMENICO PAOLO

DE SIMONE ALFONSINA

TRAMPARULO SERENA

DI FIORE STEFANIA

PAPPALARDO LUIGI

DE ROBERTO MARINO ROBERTA

BARONE TERESA

STROMILLO BENEDETTA

D'AMATO TATIANA

PISAPIA MARIA

SAVASTANO FEDERICA

MAZZARIELLO GIOVANNI

SCUOPPO ROBERTA

DE DIVIZIIS SIMONA

COSCIA ENRICO

DELLA CORTE NICOLA

MEMOLI MARA

STRIANO ALFONSO

CITRO LORELLA

MANGONE ANNA MARIA

DOLGETTA PASQUALE

CIRINO MARCO

GIORDANO GIUSEPPE

FALCONE ANDREA

ALBERO ROSALIA

SABIA ALFONSO

GALLUCCI ELIO

LA ROCCA ANTONELLA

SIMEONI GABRIELLA

AMMENDOLA MONICA

BARRA LUIGIA

CIOFFI ALESSANDRA

DUTTI RITA

RAIMONDO MARCO

SENESE PAOLO

GUIDA GIUSEPPE

CARDELLA MASSIMILIANO

FALIVENE SIMONE

SPISSO ALESSIO

GRECO ROSANNA

IANTORNO LUCIO

DE FEO ARTURO

MAZZAROPPI MARIA CLARA

STIFANO SIMONA

GIORDANO CARMINE

SIANO VALERIA

GIORDANO CATERINA

TIROTTA UMBERTO

GALLO CARLA

MONETTI ADRIANA

MASIELLO FEDERICA

DE SIMONE CLAUDIA

GIANNATTASIO GIULIA

CARUSO EMANUELA

DE ROSA ESTER

SABATINO MARCELLO

MAIELLARO MAURO

PALADINO SANDRA

CRISTIANI LORENZO

GRIMALDI REMO

VOLPE ANNUNZIATA

MONTEFUSCO MICHELE

CORMANO MAURIZIO

DI TELLA ANDREA

D'AMBROSIO GIANMARCO

D'ACUNTI CATERINA

AVALLONE IMMACOLATA

SIVOCCIA ANNA

PERNA PIERPAOLO

PETRILLO SALVATORE

D'AMATO ANTONIO

VITOLO VERONICA

DE DIVIZIIS VERONICA

IZZI LUCIANO

SABIA ALESSANDRO

GALDI CARMINE

DE SIMONE LUCIO

DE FELICE MARIELLA

ROMANO GIULIA

DE GEMMIS ROSSANA

SANTORIELLO DONATA

PUNZI MARIO FRANCESCO

D'AURIA LUCA

POLICASTRO CARMINE

COLUCCI MARIA ROSARIA

PERRUOLO MONICA

AIELLO MATTIA

PALUMBO SIANO DOMENICA

DEL VACCHIO SONIA

FIORILLO MARIA TERESA

SALVATORE GIANMARIA

POLINO GERARDINA

GUARIGLIA FLAVIA

FERRUZZI ANNAMAIRA SHARA

DE SIO ILARIA

PAOLILLO DARIO

MELCHIORRE MARILENA

PANZA ANDREA

MASUCCI GUGLIELMO

ESPOSITO RITA

ABUCAR SCEKEI MIRIAM

PINTO GABRIELE

TESCIONE CATERINA

MASTROVITO ANNA

BATTIPAGLIA CLAUDIA

PUCCIARELLI ALFONSO

D'URSO NICOLA

CALIFANO PALMIRO

FAIELLA DAVIDE

TREZZA MARIELLA

ATTIANESE VERONICA

GRIMALDI DANIELA

CANTARELLA PASQUALE

MOGAVERO EUGENIA

GARGANO ALESSANDRO

LA PASTINA GUGLIELMO

TURTURIELLO MARIA ANTONIETTA

FAIELLA DIEGO

D'ACUNTO ROSALIA

VISCONTI IVAN

DI DOMENICO LUCIA

ANNUNZIATA ALFONSO

ZARONE SARA

PEDICINI ANTONIA

SACCO YARI

MASULLO PIERLUIGI

NARDIS IOLANDA

GAETA ERMINIA

BORRELLI DANIELA

DI RENZO ANNALISA

BRACCIANTE CIRO

RUSSO STEFANIA

GUBITOSI MAURIZIO

CINGOTTI ILARIA

DI LAURA VALENTINA

TORLUCCIO SIMONE

BONAVITA VITTORIA

DI NAPOLI SIMONA

SANTIMONE ANNA

AVVISO INFORMAZIONI UTILI PER ELETTORI NON DEAMBULANTI

Si rende noto che gli elettori non deambulanti, qualora siano iscritti in una sezione elettorale non accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in un’altra sezione elettorale del Comune che sia priva di barriere architettoniche (elenco sedi in allegato). Tali seggi accessibili agli elettori non deambulanti sono indicati nell’elenco allegato.

Per votare al seggio prescelto, i suddetti elettori dovranno esibire, oltre alla tessera elettorale, un’attestazione medica rilasciata dall’ASL anche in precedenza per altri scopi oppure una copia autentica della patente per guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l’impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

Si rende noto, inoltre, che per gli elettori non deambulanti il Settore Servizi Sociali mette a disposizione un servizio di trasporto pubblico ai seggi, da prenotare al numero 089 666112 - che resterà attivo dal 12 settembre fino al giorno delle votazioni. Si precisa che, in occasione del trasporto, è necessaria la presenza di un accompagnatore di fiducia dell’elettore.

VOTO DOMICILIARE PER ELETTORI AFFETTI DA GRAVI INFERMITÀ IMPOSSIBILITATI AD ALLONTANARSI DALL’ABITAZIONE

Ai sensi dell’art. 1 D.L. 1/2006, convertito nella L. 22/2006, sono ammessi al voto domiciliare gli elettori:

•affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano;

•affetti da gravissime infermità tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l’ausilio dei servizi di trasporto pubblico appositamente organizzati.

A tal fine è necessario far pervenire, preferibilmente entro il 5 settembre 2022, al Sindaco del Comune di iscrizione nelle liste elettorali:

• una dichiarazione (scaricabile a fondo pagina) attestante la volontà di esprimere il voto presso la propria abitazione;

• un’apposita certificazione sanitaria rilasciata dal funzionario medico designato dai competenti organi dell’ASL in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la votazione. Tale certificato, inoltre, potrà attestare l’eventuale necessità di un accompagnatore per l’esercizio del voto.

Le domande possono pervenire tramite:

- servizio postale;

- posta elettronica indirizzata a ufficioelettorale@pec.comune.salerno.it;

- posta elettronica certificata (PEC) indirizzata a protocollo@pec.comune.salerno.it;

- consegna a mano presso l’ufficio elettorale sito in via Picarielli 76.

OPZIONE DI VOTO ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL’ESTERO

Ai sensi dell’art. 4-bis della legge n. 459/2001, gli elettori che alla data delle consultazioni elettorali si trovino, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, temporaneamente all’estero (per un periodo minimo di tre mesi) possono optare per l’esercizio del voto per corrispondenza, dandone comunicazione al Comune d’iscrizione nelle liste elettorali entro il trentaduesimo giorno anteriore alla data della votazione, ovvero entro 24 agosto p.v.

La dichiarazione di opzione può essere resa attraverso la compilazione del modello qui allegato (o anche in carta libera, purché completa delle informazioni previste dal comma 2 del citato art. 4-bis), deve essere corredata dalla copia di un documento d’identità valido e deve essere fatta pervenire al Comune attraverso una delle seguenti modalità alternative:

- posta ordinaria;

- posta elettronica certificata, all’indirizzo protocollo@pec.comune.salerno.it;

- posta elettronica non certificata, all’indirizzo servizielettorali@comune.salerno.it;

- a mano, recapitata anche da persona diversa dall’interessato.

OPZIONE DI VOTO IN ITALIA PER GLI ELETTORI AIRE

Per le prossime elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, che si svolgeranno il 25 settembre 2022, i cittadini italiani residenti all’estero voteranno per corrispondenza, come previsto dalla L. 27 dicembre 2001, n. 459, ricevendo il plico elettorale al proprio indirizzo di residenza.

In alternativa al voto per corrispondenza, i residenti all’estero possono scegliere di votare in Italia presso il proprio Comune, comunicando per iscritto la propria scelta (opzione) al Consolato entro il 31 luglio 2022. Tale comunicazione può essere inviata, entro il prossimo 31 luglio, utilizzando l’apposito modulo allegato e deve essere accompagnata dalla copia di un documento di identità del dichiarante.

Si informa che, se si sceglie di rientrare in Italia per votare, non è previsto alcun tipo di rimborso per le spese di viaggio sostenute, ma solo agevolazioni tariffarie all’interno del territorio italiano.

Per ogni altra informazione: Clicca qui