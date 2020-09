Elezioni 2020: tutti alle urne, l'affluenza nel salernitano

Referendum

Ore 12 - In Campania, in 550 su 550, è stato registrato l'12,46% dei votanti. Nel salernitano, in 158 comuni su 158, si è recato alle urne l'12,86% degli elettori.

Regionali

Ore 12 - In Campania, in 550 comuni su 550, è stato registrato il 11,32% dei votanti. Nel salernitano, in 158 comuni su 158, si è recato alle urne l'11,24% degli elettori.

Comunali

Ore 12 - In Campania, in 85 comuni su 85 hanno votato il 15,36% dei cittadini. In particolare, a Salerno, in 21 comuni su 21 hanno votato il 15,41% degli elettori.

In aggiornamento