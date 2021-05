Elezioni 2021, Napoli alla presentazione di Salerno con Voi: "Lista seria e di qualità"

Tantissime persone hanno partecipato alla presentazione del programma del nuovo movimento civico all'interno della sede di Torrione. L'avvocato Tea Siano: "L’ambizione è di strutturare e rendere sistematica la risposta – in termini di progettualità e di accompagnamento – a fasce di popolazione in difficoltà”

Prima uscita elettorale, oggi, per Vincenzo Napoli. Il sindaco, ricandidato dallo schieramento di centrosinistra, ha partecipato alla presentazione del simbolo e del programma di “Salerno con Voi”, la lista del movimento di idee “Salerno Sociale” che sarà capeggiata dall’avvocato Tea Siano. Numerose le persone (soprattutto giovani e donne) presenti nella sala allestita all'interno del comitato elettorale di Torrione.

Tea Siano in campo

Lo sguardo è rivolto, ovviamente, a Palazzo di Città. “Il nostro movimento - ha spiegato Siano - trae le sue fondamenta dalle esperienze maturate nel sociale in 60 anni di storia dell’Onmic. Puntiamo, ovviamente, ad entrare in Consiglio comunale: con il sindaco Napoli ci siamo confrontati e la sintonia è stata immediata. I punti caratterizzanti del programma di Salerno Con Voi , che guarda con particolare attenzione al terzo settore, arricchiranno l’azione politico-amministrativa del prossimo quinquennio. L’ambizione è di strutturare e rendere sistematica la risposta – in termini di progettualità e di accompagnamento – alle fasce di popolazione che vivono condizioni di difficoltà".

L'elogio del sindaco

Il sindaco Napoli ha elogiato fin da subito la nuova lista a suo sostegno: “Conosciamo la serietà e le capacità che questa lista può esprimere. Parte una campagna elettorale che tenteremo di tenere a livello di alta qualità in termini di proposte e suggerimenti. Noi elaboreremo un programma di concerto con tutti gli attori di questa bella avventura, che si articola su due ipotesi: il racconto del presente: basta dare uno sguardo alla Piazza della Libertà, al ripascimento, al Trincerone, al progetto del Palazzo dello Sport che è praticamente pronto e tante altre iniziative che sono in corso; poi ci sono le prospettive del futuro, che saranno oggetto della prossima consiliatura e che mano a mano spiegheremo ai cittadini, ai quali ci rivolgeremo con umiltà avendo la coscienza apposto”.