Elezioni a Baronissi, Anna Petta: “Sarà la Città della Medicina”

“Città della Medicina” sarà un’opera strategica per Baronissi. Questo progetto punta ad offrire un'opportunità unica di crescita economica, sviluppo occupazionale e arricchimento culturale per la nostra città. La candidata a sindaco Anna Petta insiste sulla sinergia sempre più stretta con l’Università di Salerno: “Siamo già in fase avanzata con le infrastrutture necessarie e mi impegnerò affinché, nei primi cento giorni di mandato, si proceda con la pubblicazione del bando per l'assegnazione dei lotti. Questo sarà uno dei nostri passi cruciali per realizzare pienamente il potenziale di questa iniziativa e portare benefici tangibili alla nostra comunità. Significherà creare un polo ad alta attrattività, un ‘hub’ ad elevata innovazione, tra gli asset strategici per la Baronissi del futuro che vogliamo per i nostri giovani”.

Le proposte

Un dialogo e un’interazione costante con l’ateneo salernitano. Proprio l’Università di Salerno ha ufficializzato la sua nuova politica di espansione, presentando il nuovo programma di investimenti per un totale di 124 milioni di euro nei prossimi due anni. Baronissi si prepara, infatti, a diventare la culla della medicina nel Sud Italia. Il nuovo piano presentato dall’ateneo promette di trasformare la regione e accrescere ancora di più il prestigio della città.“Mi preme congratularmi con il Rettore Vincenzo Loia per il suo impegno nell'espansione dei campus. Da tempo abbiamo avviato un dialogo costante con Unisa: un dialogo che desideriamo intensificare con la governance universitaria, rendendolo sempre più proficuo a beneficio dell’intera collettività” continua Petta. “Gran parte degli investimenti dell’ateneo, ben 15milioni di euro, saranno destinati al polo sportivo del Campus Universitario di Baronissi, aperto anche alla fruizione degli esterni residenti nel nostro Comune. Campus che ospiterà i Giochi Europei Universitari nel 2026, per cui la nostra Città sarà centro propulsore di internazionalizzazione. Siamo orgogliosi della notizia degli investimenti che testimoniano la fiducia nell'area e nel potenziale che possiede” prosegue la candidata, che aggiunge: “Il nostro obiettivo è ambizioso: con la Città della Medicina vogliamo fare di Baronissi un faro nel panorama dell’innovazione, dell’alta specializzazione e della digital Health per tutto il sud Italia, con laboratori all’avanguardia, nuovi parchi, spazi di aggregazione, incentivando la qualità dello stile di vita e il benessere, con progettazioni a basso impatto ambientale e con una visione green. Vogliamo realizzare un indotto importante, trattenere i nostri giovani e attrarre le migliori intelligenze. È la grande scommessa che siamo pronti a vincere. L'entusiasmo è palpabile, mentre Baronissi si prepara a intraprendere un nuovo capitolo nella sua storia, guidata dall'innovazione e dall'eccellenza accademica”.