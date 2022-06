Elezioni a Nocera, la chiusura della campagna di Potere al Popolo: "Arrevotiamo"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Potere al Popolo con Erminia Maiorino Sindaca chiudono la campagna elettorale Venerdì 10 giugno, dalle ore 18:00 fino a mezzanotte, in Piazzetta Petrosini, con un grande evento musicale che coinvolge musicist? locali. Una scelta dettata dalla volontà di valorizzare e di mettere al centro ? tant? artist? locali che abitano ogni giorno con la loro arte e la loro musica le strade del nostro territorio.

La campagna elettorale volge al termine, un percorso lunghissimo che ha visto impegnat? l? attivist? di Potere al Popolo da diversi mesi, a cominciare dal tour “Rioniamo” con il quale hanno girato i quartieri della città per incontrare le persone che ci vivono e ascoltare i loro problemi, per continuare con i numerosi eventi e incontri per illustrare alla cittadinanza il programma e parlare della visione politica di cui la città ha bisogno per innescare un reale cambiamento. Dichiara la candidata Sindaca Erminia Maiorino: «Sono stati mesi faticosi, emozionanti, intensi: la nostra campagna elettorale si è dimostrata senza dubbio unica nel suo genere. Abbiamo messo insieme l’ascolto reale del territorio con le nostre proposte, abbiamo messo insieme arte, musica, cultura, patrimonio per mostrare quanta bellezza c’è da riscoprire e quanto le buone idee e la buona volontà possano fare la differenza. Siamo arrivat? alla fine di questo lungo viaggio, abbiamo voluto far conoscere alla città chi siamo e quanto rappresentiamo un’alternativa vera, un voto libero e utile, un’opportunità di svolta concreta, una possibilità per Nocera di diventare una città che mette al primo posto l’attenzione per l’ambiente e tutti gli esseri viventi, che fa della cultura e del patrimonio ricchissimo di cui dispone una leva di riscatto sia sociale che economico. Il 12 giugno Nocera ha l’occasione di disfarsi di un passato stantio e di proposte tutte uguali, e di rispondere con un chiaro e tondo “No!” all’affarismo e alle clientele, al vecchio mascherato da nuovo. Potere al Popolo è l’unica vera garanzia di cambiamento!».

Ed ecco gli artisti che accompagneranno la candidata Erminia Maiorino in questa lunga giornata di festa (non in ordine di apparizione):

La Faida

Alfonso Cheng (djset)

Sad1K

Pargo Rojo

Laura Belvisi, Micol Gaia Ferrigno e Serena Della Monica (“Con dolce forza.. storie di donne”)

Luigi De Angelis & Carmine Dello Ioio

Marit & Barone

Senza Core

Vi aspettiamo a partire dalle 18 in Piazzetta Petrosini, al Corso Vittorio Emanuele II… Arrevotiamo!