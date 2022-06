Elezioni ad Agropoli, slitta la proclamazione di Mutalipassi: si ricontano i voti

Dovrà attendere ancora qualche ora, se non addirittura qualche giorno, il neo sindaco di Agropoli Roberto Mutalipassi per potersi insediare al Municipio. E' slittata, infatti, la proclamazione in attesa del riconteggio delle schede elettorali in almeno tre sezioni, dove vi sarebbero delle incongruenze tra i voti comunicati e quelli verbalizzati. A chiedere chiarezza sono stati, nel tardo pomeriggio di ieri, i rappresentanti dei candidati a sindaco Raffaele Pesce ed Massimo La Porta, subito dopo che è iniziata a circolare la composizione del nuovo consiglio comunale. In particolare, Pesce rivendica un seggio in più in base alle percentuali raccolte dalla sua lista.

Le prime parole del neo sindaco

Da Mutalipassi un commento su Facebook: “È stata una bella vittoria, il successo di una grande squadra che non vede l'ora di mettersi al lavoro per costruire il futuro della città. Dedico questa bella pagina alla mia famiglia e a tutti coloro che hanno contribuito a realizzare questo bellissimo sogno. Viva Agropoli!”. Ed ancora: “Il mio grazie sentito va a tutti i 112 candidati consiglieri delle sette liste della mia coalizione per l'impegno profuso in questa battaglia, oltre ovviamente agli elettori che hanno premiato il nostro modo costruttivo e propositivo di affrontare questa avvincente campagna elettorale”.