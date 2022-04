Elezioni comunali ad Albanella, Aldo Guarracino si candida a sindaco

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

La prossima competizione elettorale per l’elezione della nuova Amministrazione Comunale di Albanella mi vedrà impegnato come capolista di una squadra nuova, motivata, professionale e con molta voglia di fare.L’impegno politico per il bene della nostra Comunità è un diritto di tutti i cittadini anche di quelli che non vivono di politica ma, io ritengo, sia anche un dovere finalizzato a creare le condizioni affinché la nostra Comunità possa, al suo interno, veder crescere e lavorare i propri figli. Questo forte sentimento di appartenenza e di amore per la nostra terra, mi trasmette la carica ed il coraggio di scendere in campo e dare un contributo forte e deciso con l’obiettivo di creare l’entusiasmo e le basi per lo sviluppo economico, sociale e politico di questo Territorio.

È una scommessa ambiziosa, ma possibile, i cardini di questo progetto saranno semplici, ma inderogabili: partecipazione, legalità, professionalità, trasparenza, e controllo, controllo e ancora controllo della rispondenza dell’azione amministrativa e gestionale agli obiettivi programmatici prestabiliti.Negli ultimi anni questa Comunità ha visto spendere cifre da capogiro a partire dal “GRANDE ATTRATTORE CULTURALE PAESTUM VELIA”, all’asse viario “MARE MONTI”, alla “RETE FOGNARIA”, alla “RETE IDRICA” ed altro ancora..., per dare la misura delle cose, parliamo di cifre che sfiorano i venti milioni di euro, tutti interventi assolutamente condivisibili ed indispensabili, ma che non hanno prodotto alcun progresso o miglioramento della qualità della vita nella nostra Comunità.

La situazione attuale è alla luce del sole e sotto gli occhi di ognuno per cui bisogna prendere atto che il segreto della qualità della vita, obiettivo primario del nostro progetto, non sta nella quantità di danaro speso ma in qualche altro ingrediente che analizzeremo insieme nel corso del confronto politico che verrà nei prossimi giorni.Chiudo questo intervento con una frase del grande filosofo indiano Gandhi: “Prima ci ignorano, poi ci deridono, poi cominciano a combatterci, poi alla fine noi vinciamo!”