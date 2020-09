Elezioni amministrative 2020: la diretta dello spoglio, i risultati

In corso, lo scrutinio delle Amministrative: sono ventuno, nella nostra provincia, i sindaci da eleggere nel salernitano, insieme ad altrettanti consigli comunali. Si tratta di Angri, Cava de’ Tirreni, Eboli e Pagani, dove, nel caso in cui nessun candidato dovesse raggiungere il 50% + 1 dei consensi, si andrà al ballottaggio il 4 - 5 ottobre. Nei Comuni al di sotto dei 15mila abitanti, invece, vince chi prende anche un solo voto in più dell’avversario: al voto Amalfi, Casalvelino, Celle di Bulgheria, Ispani, Laurino, Lustra, Maiori, Pertosa, Polla, Postiglione, San Giovanni a Piro, San Marzano sul Sarno, Sant’Angelo a Fasanella, San Valentino Torio, Sassano, Sicignano degli Alburni e Positano.

Salernotoday segue le operazioni di spoglio, con aggiornamenti e notizie in tempo reale