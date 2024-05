Amministrative. Maria Chiara Barrella: “Le mie energie e le mie competenze per una città bollino blu”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

“Baronissi è tra i Comuni d’Italia più all’avanguardia nel Sociale, ma c’è ancora tanto che possiamo fare” - così Maria Chiara Barrella, candidata a Consigliere Comunale nelle prossime Elezioni Amministrative 2024 – “Un progetto inclusivo quello del programma di Anna Petta, candidata Sindaco; la forza di gruppo coeso.” Negli ultimi 5 anni Maria Chiara, Consigliere Comunale uscente, ha messo le proprie competenze, esperienze ed energie al servizio del Sociale, dando la spinta a numerose iniziative volte ad aumentare l’attenzione e il supporto nei confronti delle fasce più fragili della popolazione. Tra le varie attività, Maria Chiara Barrella ha promosso sul territorio le Giornate della Salute, importanti appuntamenti dedicati alla prevenzione e al benessere psico-fisico. E proprio alla cultura della salute e del benessere si rivolge la sua attenzione nel discorso inaugurale del punto di ascolto, che ha aperto le porte alla cittadinanza domenica 5 maggio in Via Buozzi, 6 - a Baronissi. Tra i punti principali che Maria Chiara intende portare avanti vi è una maggiore presenza nelle scuole Psicologi ed esperti di Psicomotricità, per avviare percorsi di formazione per insegnanti e dare un supporto specialistico a bambini con disabilità e disturbi del neuro-sviluppo. E ancora, dare avvio ad un Fondo di solidarietà, un capitolo ad hoc in cui convergere il 5x1000 dei cittadini che, insieme a liberi contributi da parte pubblici, aziende e privati, possano supportare le famiglie economicamente svantaggiate e per avviare tanti nuovi progetti di inclusione e di sostegno. “Voglio che Baronissi diventi una Città Bollino Blu e in CAA, il programma nazionale per la Comunicazione Aumentativa Alternativa, per aprirsi ai bisogni comunicativi di chi è affetto da problemi cognitivi complessi.” L’obiettivo dunque è quello di abbattere ogni barriera, architettonica e comunicativa, per una città sempre più inclusiva e a misura di tutti. “Questi sono solo alcuni dei punti inseriti nel nostro programma elettorale, un programma che è nato con grande spirito di gruppo e con l’apporto di tutti i candidati consiglieri. È un progetto condiviso che si basa sull’altro, sullo stare insieme e, in particolare, sull’ascolto. Siamo persone che amano ascoltare e condividere le attività da portare avanti per la nostra Città. Continueremo a metterci tanto lavoro e tanta forza.” Aggiunge Anna Petta, Candidata a Sindaco di Baronissi. La strada tracciata parte, dunque, dall’ascolto attivo dei bisogni di tutti per una Città più accogliente e una qualità della vita tra le migliori del Sud Italia.