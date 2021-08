Elezioni 2021, si vota il 3 e 4 ottobre: ecco i comuni salernitani coinvolti

Si voterà nel capoluogo, Salerno, ed in altre grandi città dov' è previsto anche il ballottaggio come Battipaglia ed Eboli

Il ministro dell’interno Luciana Lamorgese ha adottato il decreto che fissa la data del turno ordinario annuale di elezioni amministrative (comunali e circoscrizionali) nei comuni delle regioni a statuto ordinario.Le elezioni si svolgeranno domenica 3 e lunedì 4 ottobre, con eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei sindaci domenica 17 e lunedì 18 ottobre.I comuni coinvolti saranno 1.162, tra i quali 18 capoluoghi di provincia (ivi compresi Torino, Milano, Bologna, Roma e Napoli) e 9 comuni sciolti per fenomeni di condizionamento e infiltrazione di tipo mafioso, per un totale di 12.015.276 elettori.

L'elenco dei comuni

Nel Salernitano si voterà nel capoluogo, Salerno, ed in altre grandi città, dov' è previsto anche il ballottaggio, come Battipaglia ed Eboli. Gli altri Comuni dove si tornerà alle urne sono Altavilla Silentina, Cannalonga, Castellabate, Castel San Lorenzo, Ceraso, Cetara, Conca dei Marini, Controne, Contursi Terme, Corbara, Corleto Monforte, Fisciano, Giffoni Valle Piana, Moio della Civitella, Monte San Giacomo, Monteforte Cilento, Montesano sulla Marcellana, Ogliastro Cilento, Orria, Padula, Perdifumo, Pollica, Praiano, Ravello, Roccadaspide, San Mauro La Bruca, Sant’Egidio del Monte Albino, Santa Marina, Serramezzana, Sessa Cilento, Siano, Teggiano, Tortorella, Trentinara, Vallo della Lucania, Valva e Vibonati