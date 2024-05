Comunali Baronissi, La Candidata Sindaco Anna Petta: “Situazione critica per la mancanza di medici di famiglia"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

“Il Comune di Baronissi è attualmente alle prese con una situazione critica legata alla carenza di medici di famiglia sul territorio. Numerosi cittadini hanno sollevato preoccupazioni in merito alla possibilità di accesso all'assistenza sanitaria primaria, considerando che entro giugno tre medici andranno in pensione, andando ad aggiungersi ai pensionamenti dei mesi precedenti. La ridotta capacità degli attuali medici in servizio di accogliere tutti i pazienti rischia di compromettere il diritto all'assistenza territoriale, costringendo molti cittadini a cercare cure al di fuori del comune”. Ad affermarlo è la candidata a Sindaco Anna Petta.

“Sarà priorità dell’Amministrazione affrontare questa emergenza nella prima fase di consiliatura. A tal fine, intendo convocare un tavolo tecnico con l'Azienda Sanitaria Locale per chiedere un intervento urgente nella risoluzione di questa situazione critica. Particolare enfasi verrà posta sulla necessità di garantire un medico di base per gli anziani e per coloro che soffrono di patologie croniche. Attualmente, la difficoltà nel ricevere anche una semplice ricetta medica è evidente e le farmacie non possono rilasciare farmaci senza prescrizione. A ciò si aggiunge il mancato turn over che ha caratterizzato gli anni precedenti. La situazione è ormai esplosa, con decine di segnalazioni che arrivano ogni giorno. Nel frattempo, per coloro che non hanno un medico di base, il Comune si impegnerà a chiedere, in sinergia con gli enti deputati, un servizio di supplenza che possa arginare l’emergenza in questa fase di transizione in attesa di nuovi medici di base, o a prevedere uno sportello momentaneo dedicato da insediare magari presso la guardia medica, al fine di garantire un'assistenza adeguata a chi ha necessità impellenti. Il mio compito sarà quello di tutelare la salute e il benessere di tutti i cittadini. Faremo tutto il possibile per risolvere questa delicata situazione nel minor tempo possibile. Il servizio, di importanza fondamentale, va garantito ai cittadini in via continuativa; dunque, le procedure di reclutamento dei medici che subentreranno dovranno essere tempestivamente avviate. Non possiamo lasciare soli i nostri anziani e la nostra comunità: il diritto alla cura è di importanza vitale”. A dirlo è la Candidata Sindaco al Comune di Baronissi Anna Petta.