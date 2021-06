Elezioni a Battipaglia, Tozzi (FdI): "Un sondaggio per il candidato sindaco unico"

Fratelli d’Italia invita il centrodestra all’unità proponendo la modalità del sondaggio per arrivare all’individuazione di un candidato sindaco unico. A lanciare l’appello è il dottore Ugo Tozzi: “Il tempo stringe e noi abbiamo l’obbligo morale e politico di dare una alternativa coesa, stabile e di centrodestra alla città di Battipaglia. Perciò rompendo tutti gli indugi da candidato in piena campagna elettorale per il governo del territorio della prima forza di centrodestra, ovvero Fratelli d’Italia, chiedo ai colleghi Zara e Santese di procedere immediatamente alla commissione del sondaggio per scegliere il candidato unitario del centrodestra”.

L'appello