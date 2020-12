Elezioni a Battipaglia, Italia Viva al Pd: "Difenderemo la città, no a scelte calate dall'alto"

Italia Viva lancia un chiaro messaggio agli alleati del Pd: su Battipaglia, soprattutto in vista delle elezioni comunali del 2021, si decide insieme.

La strategia

Il coordinatore cittadino Vincenzo Inverso, fedelissimo di Tommaso Pellegrino, non usa mezzi termini: “Non vogliamo entrare nella polemica politica tra le parti, né tantomeno nel merito dei nomi indicati nel Cda di Ecoambiente. Ma per il futuro sia ben chiara una cosa: se il Pd salernitano intende fare le proprie scelte sul territorio di Battipaglia, calando dall’alto nomi e decisioni, senza confrontarsi e coinvolgere nessuno, non c’è spirito di coalizione che regga. E noi non glielo consentiremo a nessun livello di partecipazione. Battipaglia merita prima di ogni altra cosa, considerazione, tutela e rispetto”.