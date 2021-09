Elezioni comunali: comizio di Giorgia Meloni a Salerno, tappa anche a Battipaglia

La leader di Fratelli d'Italia in campo per sostenere le candidature a sindaco di Michele Sarno nel capoluogo e di Ugo Tozzi nella città capofila della Piana del Sele

La leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni sarà mercoledì 15 settembre, alle 12:30, presso il bar Cerasella in Piazza Amendola a Battipaglia per sostenere il candidato sindaco Ugo Tozzi; nel pomeriggio, alle 15:30 sarà in Piazza Portanova per un comizio insieme all’aspirante primo cittadino Michele Sarno e ai candidati al consiglio comunale.

Al lavoro per l’organizzazione delle iniziative elettorali la Federazione Provinciale di Fratelli d’Italia guidata da Giuseppe Fabbricatore sotto il coordinamento dei parlamentari Edmondo Cirielli e Antonio Iannone.