Elezioni a Battipaglia, arriva l'ex ministro Toninelli per sostenere Farina Sindaco

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

“Domani Danilo Toninelli sarà a Battipaglia per supportare la lista del Movimento 5 Stelle e il candidato sindaco Enrico Farina. Il M5S è al lavoro da tempo per garantire collegamenti ad alta velocità nella stazione di Battipaglia, tutto l’anno e con tutti i vettori ferroviari attualmente presenti sul mercato, affinché possa divenire scalo di riferimento di un ampio comprensorio della provincia di Salerno e della Basilicata. Sono questi i temi al centro della conferenza stampa che si terra alle ore 12:00 al Bar Gastone”. Così in una nota congiunta la Senatrice Felicia Gaudiano e il Consigliere regionale Michele Cammarano. “Per la fermata dei treni ad Alta Velocità nella stazione di Battipaglia l’attenzione del M5S è massima. Gli ultimi aggiornamenti forniti riferiscono che, in autunno, è prevista l’ultimazione dei lavori di adeguamento dello scalo, dopo i quali verranno meno gli impedimenti di carattere tecnico per la fermata dei treni ad alta velocità. Da anni siamo impegnati su questo fronte. Migliorare la mobilità significa non migliorare la qualità della vita, ma soprattutto incidere sul tessuto socio economico di un’area vasta, la piana del Sele, facendone un grande snodo viario per connettere territori, con ampli flussi anche di export” -concludono-.