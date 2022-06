Buonabitacolo, spuntano i manifesti del "Comitato del non voto": l'ira del sindaco

Spuntano inviti a non votare, a Buonabitacolo, dove alle prossime amministrative si candida un'unica lista, La Ginestra, guidata dal sindaco uscente, Giancarlo Guercio. "Da stanotte le domande che ronzano nella testa sono veramente tante. - ha commentato il primo cittadino- Chi vuole la pioggia deve mettere in conto la melma? Già... La melma... Ma metteteci la faccia! Ma fate un bel comitato di opposizione! Ma scorniamoci come si deve, da uomini con gli attributi. Melma oscura e orrenda! Voglio pensare che queste non sono persone di Buonabitacolo", ha aggiunto.

L'appello

"Voglio pensare che il cittadino onesto, lavoratore, serio di Buonabitacolo vuole difendere la democrazia e la libertà. - sottolinea Guercio - Ma questa non è né democrazia, né libertà", conclude Guercio che suggerisce ai suoi oppositori, usando il dialetto locale, di uscire alla luce del sole.