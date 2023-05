Elezioni a Campagna: arriva il sottosegretario Molteni per sostenere Busillo sindaco

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

La lista Prima Campagna con Attilio Busillo sindaco accoglierà il sottosegretario agli interni Nicola Molteni a Campagna giovedì 11 maggio alle 17.30 alla Maccarunera historic boutique hotel nel centro storico. Molteni, coordinatore della Lega in Campania per oltre due anni, sta ricoprendo un incarico di grande prestigio e responsabilità in Parlamento su una delle tematiche più sensibili del momento: questione immigrati e sicurezza. “La scelta di invitare Nicola Molteni nasce proprio dalla necessità di evidenziare una delle tematiche più sentite ultimamente in provincia di Salerno, la sicurezza - commenta Busillo - I rapporti con il governo rappresentano un valore aggiunto per il nostro gruppo, che continuerà a coltivare a prescindere dai risultati. Campagna è al centro della nostra attenzione e dovrà essere prioritaria anche per il Governo centrale. Vi aspettiamo giovedì per un incontro che sarà senza dubbio costruttivo e pieno di contenuti interessanti”