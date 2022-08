Elezioni politiche 2022, Greco: "In bocca al lupo a tutti i candidati del Pd"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

"Un caloroso in bocca al lupo agli uomini e alle donne proposte dal Partito Democratico e delle liste di coalizione, impegnati in occasione delle imminenti elezioni politiche del 25 settembre. Con determinazione, fiducia e senso di appartenenza sosterrò in maniera incondizionata il Partito Democratico, nel quale milito dall'età di 14 anni e di cui ho l'onore di farne parte .Ci aspettano importanti e decisive sfide, a cui non ci sottrarremo; bisogna iniziare una grande stagione di opportunità per la nostra Italia, ponendo al centro dell'agenda politica i temi nevralgici del lavoro, della tutela dell'ambiente, dei diritti di tutti, della lotta alle diseguaglianze, dei giovani e del Sud, per una società più inclusiva, solidale ed equa e sostenibile che non lasci indietro nessuno. Ora più che mai dobbiamo mettere da parte le pur comprensibili delusioni personali e contribuire al bene del Partito Democratico e della comunità, mettendoci la faccia e il cuore, soprattutto nelle sfide più difficili. Bisogna far prevalere lo spirito di unità e di coesione, unire le forze e porre un argine ad una coalizione di destra a trazione sovranista, antieuropeista e populista.Giocheremo la partita fino in fondo per il futuro dell'Italia, con i nostri valori e le nostre idee!". Lo dichiara Cristian Greco, membro della direzione provinciale del PD di Salerno.