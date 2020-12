Elezioni comunali a Castel San Lorenzo: Pasquale Mucciolo si candida a sindaco

Il movimento, che con ogni probabilità sarà anche una lista, si chiama “Radica il Futuro”: Pasquale Mucciolo, nel corso di una lunga diretta Facebook, ha annunciato la sua candidatura a sindaco per le prossime elezioni comunali in programma nella primavera del 2021.

L’appello

Mucciolo è pronto a fare la sua parte: “Basta con l’appiattimento del dibattito politico nel Comune di Castel San Lorenzo, bisogna guardare al futuro per creare le condizioni per lo sviluppo: cultura, accoglienza e turismo enogastronomico”.Sono queste le principali idee lanciate da Mucciolo che ha sottolineato come “il Comune di Castel San Lorenzo, piu’ degli altri centri, vive il triste fenomeno dello spopolamento”.