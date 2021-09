Elezioni a Salerno, Michele Sarno chiude la campagna elettorale in Piazza Portanova

Si terrà questa sera, mercoledì 29 settembre, a partire dalle ore 20, in Piazza Portanova, l’evento pubblico di chiusura della campagna elettorale del candidato Sindaco di Salerno per il centrodestra, l'avvocato Michele Sarno. A chiudere questa bellissima e impegnativa campagna elettorale ci saranno, al fianco di Michele Sarno, il segretario nazionale dell’Udc, Lorenzo Cesa, e tutti i parlamentari del centrodestra eletti nel territorio salernitano. "Per un abbraccio simbolico alla città di Salerno saliranno sul palco numerosi artisti campani, che hanno in comune con Sarno il venire dal popolo, l’essersi costruiti da soli e l’amare la propria terra. Nessun fine politico-partitico ma l’ideale della libertà e della ribellione dal sistema di potere imposto ormai da troppo tempo" comunicano dallo staff dell'aspirante primo cittadino.

Gli artisti

Ad alternarsi sul palco saranno ‘Nto, rapper italiano, emblema della musica rap campana e e cantante noto tra i vari successi per la colonna sonora di Gomorra; l’artista Ivan Granatino, amato da giovani e dai meno; il giovanissimo cantante napoletano Yeshua; il grande cantante emergente Joka; il rapper napoletano Eris Gacha; il trapper irpino Tsunami; Mgs; il trapper napoletano Erresse Levrai; il Producer Nathys; il cantante latino Santiago El Real; il rapper Nachelo; il cantante neomelodico Fabio Vitolo; Jiij, giovane trapper emergente francese; Akey e Joshlo. “Così come sono ammessi i comizi, infatti, dovrebbero essere sbloccati anche i concerti in piena libertà, come si è sempre fatto prima” il loro messaggio all’unisono.

Il messaggio di Sarno: