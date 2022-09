Elezioni politiche e risultati nel salernitano: i commenti di Zoccoli e Adelizzi

E' il primo partito più votato a Pontecagnano, il Movimento 5 Stelle, con il 28% delle preferenze. "Come gruppo territoriale vogliamo ringraziare i pontecagnanesi per la fiducia concessa, l’andamento in città rispecchia quello del sud Italia, che in questa forza politica ha trovato finalmente l’attenzione che merita. - ha commentato Matteo Zoccoli - Una reazione delle urne che corrisponde al grande lavoro fatto nella nostra comunità, basta portare tre esempi: il finanziamento di grandi opere strategiche, come l’Aeroporto Casta d’Amalfi di Pontecagnano, l’ottenimento dei fondi per l’edilizia scolastica con il finanziamento della ricostruzione ex novo del plesso di via Dante Alighieri, con l’obiettivo di creare strutture sicure, moderne, inclusive e sostenibili e della scuola di via Lucania e la possibilità per l’amministrazione di utilizzare lo strumento dei Progetti di Utilità Collettiva (PUC) – (ultima Delibera di Giunta N. 161 del 25/08/2022) per il reinserimento attraverso un percorso di partecipazione utili alla collettività, che si traduce in un patrimonio di 16 ore a settimana di forza lavoro che i percettori di Reddito di Cittadinanza devono in questo caso dedicare alla riqualificazione delle aree verdi della città".

La nota stampa del Meetup Pontecagnano

Il Movimento si afferma soprattutto come partito del sud, con una sfida quella della questione meridionale che ogni anno si traduce in un esodo dei nostri giovani al centro nord in cerca delle condizioni per costruirsi una vita migliore e non solo lavorativamente. Conte leader del sud ha messo al centro della campagna elettorale quanto sia necessario sanare il divario tra queste due realtà territoriali per il bene di tutto il sistema paese. Resta il dato, difficile da digerire, dell’astensionismo primo vero partito in città con oltre il 40%, dato che fotografa un allontanamento dalle urne figlio di una politica fatta di scelte prese in famiglia, di mancanza di ascolto e di carenza di trasparenza amministrativa. Una forza quella dei Cinque Stelle che in tutta la provincia di Salerno ha fatto bene e che viene individuata ancora dai cittadini come disponibile all’ascolto e meritevole di fiducia. Sarà nostro onere alle prossime amministrative del 2023 fare la nostra proposta per rispondere alle istanze dei cittadini attraverso una visione diversa rispetto a quanto sino ad oggi ha meritato la nostra città.

Il commento di Adelizzi

"Nonostante il risultato ampiamente deludente, la prima cosa che voglio fare è ringraziare quanti in queste settimane si sono spesi per il nostro progetto. Impegno Civico è un partito appena nato, che avrebbe avuto sicuramente bisogno di più tempo per farsi conoscere dai cittadini. Ma eravamo fiduciosi di poter fare meglio e dunque adesso per noi è doverosa una fase di riflessione - ha detto Cosimo Adelizzi di Impegno Civico - Non saremo nel nuovo Parlamento, ma saremo sempre pronti a fare tutto ciò che possiamo per il bene dei nostri territori e del Paese intero. Ho sempre profuso tutte le mie energie in ciò che mi appassionava, ed è quello che continuerò a fare. Intanto rivolgo di cuore gli auguri di buon lavoro ai vincitori e un grande in bocca al lupo a tutti gli italiani", conclude il parlamentare uscente.