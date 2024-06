Comunali ed Europee 2024 nel salernitano: i commenti dei neo-eletti e delle opposizioni

Il Partito Democratico si conferma il partito guida della Provincia di Salerno. Accogliamo con grande soddisfazione l’esito della tornata elettorale per il rinnovo del Parlamento Europeo e di alcune Amministrazioni comunali. I salernitani hanno scelto, ancora una volta, il Partito Democratico: i suoi valori, i suoi candidati, la sua capacità di esser profondamente radicato nei territori al fianco della gente.

E' quanto osserva Vincenzo Luciano, segretario Partito Democratico della provincia di Salerno: "Ringraziamo tutti coloro che ci hanno votato e rinnoviamo il nostro impegno ad onorare la loro fiducia con il massimo impegno per le Nostre Comunità. Con il voto al Partito Democratico ha vinto il buon governo delle Nostre Comunità ma anche l’alternativa al Governo Meloni che con le sue decisioni sta danneggiando profondamente l’Italia ed il Sud. Il dato elettorale è palese: il Governo Meloni non ha la maggioranza dei consensi in Italia. Gli elettori hanno inviato un avviso di sfratto al Governo delle Destre, assegnando al Partito Democratico l’onore e l’onere di porsi come guida dell’alternativa già presente nel Paese che andrà adesso costruita in un percorso politico programmatico e di alleanze che ci riporti alla guida dell’Italia.

Siamo già impegnati per questo progetto che parte dalla tutela di diritti che riteniamo non negoziabili che la Destra vuole negare: sanità pubblica, formazione, lavoro, ambiente, cultura. Guardando alla Provincia di Salerno, -incalza- va rilevato che il successo del Partito Democratico è uniforme in tutte le zone del nostro vasto territorio, tanto nei centri più grandi quanto nei piccoli borghi. Abbiamo saputo proporre programmi e costruire candidature di alto profilo perché siamo abituati e stare con la gente e tra la gente. Siamo stati premiati dagli elettori e abbiamo rafforzato una filiera istituzionale che da città e paesi passa per la Provincia ed arriva alla Regione Campania guidata dal Presidente De Luca in prima linea con tanti sindaci nella battaglia contro il perverso progetto di autonomia differenziata. Questa filiera istituzionale è una risorsa preziosa per valorizzare le peculiarità dei singoli territori in un insieme armonico al servizio delle imprese, delle famiglie, dei giovani", conclude il segretario.

I commenti di eletti e oppositori

"Baronissi ha scelto il suo nuovo Sindaco, ha scelto la continuità e non il Cambiamento: auguri ad Anna Petta ed alla sua squadra!": queste le parole di Tony Siniscalco, candidato sindaco non eletto nella cittadina della Valle dell'Irno, dove ha trionfato Anna Petta. "Il risultato ottenuto dal centro destra in questa tornata elettorale è il migliore raggiunto dopo lo scioglimento del PDL e questo ci rende orgogliosi. - continua Siniscalco - Il dato registrato per le europee nel nostro comune ha evidenziato, tuttavia, le logiche che hanno guidato il voto per le amministrative La nostra è stata una campagna elettorale straordinaria, innovativa ed entusiasmante, condotta con correttezza, propositività e visione progettuale che porta finalmente Fratelli d’Italia in consiglio comunale. Con lo stesso spirito affronteremo il mandato che i nostri elettori ci hanno inteso affidare; Rimarremo vigili all’opposizione, mantenendo fermo il nostro pensiero critico ma sempre con spirito costruttivo, creando un collegamento con il governo Meloni per lo sviluppo della nostra città".

Europee

Intanto, Alberico Gambino sulla sua elezione al Parlamento Europeo: “E’ una vittoria che mi consegna una grande responsabilità che non tradirò. Voglio ringraziare, uno ad uno, tutte le persone che hanno riposto in me la loro fiducia, permettendomi di ottenere 92.113 preferenze nella quarta circoscrizione, quella dell’Italia meridionale, dietro soltanto alla nostra leader Giorgia Meloni. Gli Italiani ci hanno confermato la loro fiducia”. Soddisfazione, gioia e grande commozione nelle parole del neo eletto parlamentare europeo Alberico Gambino che ringrazia la “famiglia” di Fratelli d’Italia per il risultato ottenuto. Numeri importanti che lo portano fino a Bruxelles. “E’ stata un’intensa campagna elettorale – aggiunge - iniziata due anni fa grazie a colui che chiamo affettuosamente ‘il mio capitano’, il Viceministro agli Affari Esteri Edmondo Cirielli, che ha plasmato e organizzato la squadra che mi ha coadiuvato in maniera fondamentale nella progettazione e presentazione della candidatura in tutto il Sud Italia”. “La fiducia e l’affetto che mi sono stati dimostrati da tutto il territorio – prosegue Gambino - a partire dai piccoli paesi sino alle grandi città, dai giovani agli anziani, dai sindaci ai consiglieri comunali e agli amministratori tutti, dai sostenitori di sempre a chi ha avuto modo di conoscermi in questi ultimi mesi, mi trasmettono una grande responsabilità che non voglio tradire. L’appoggio del Viceministro Cirielli, che è stato sempre al mio fianco e mi ha supportato in maniera determinante, è stato basilare e importantissimo nel convogliare sulla mia figura le forze parlamentari, amministrative e dello stesso partito di Fratelli d’Italia rispetto al progetto della mia candidatura", sottolinea Gambino che

si dice riconoscente "verso quanti mi hanno affiancato e si sono fatti carico della mia campagna elettorale perché questi risultati si raggiungono solamente camminando insieme a persone che credono in quello in cui credi anche tu, al di là di un seggio parlamentare”. Riguardo alle linee programmatiche, Alberico Gambino traccia già una linea di condotta: “Con il ‘Piano del mare’ e il ‘Piano Mattei’ è stato ridato all’Italia un ruolo di protagonista sullo scacchiere europeo. Il Mediterraneo, che è un tratto identitario dell’Italia, è ora centrale anche per le politiche europee che prima consideravano il mare del Nord l’unico mare esistente. Proseguiremo lungo questa rotta tracciata dal Governo nazionale, mantenendo fede agli impegni presi e facendo sentire forte la nostra voce in Europa”. Infine, il neo parlamentare europeo conclude: “Questo grande risultato mi riempie di orgoglio e di responsabilità. Sono stato eletto nella circoscrizione meridionale e questo sarà il mio territorio di riferimento come parlamentare europeo. Sono particolarmente contento di avere ricevuto molte preferenze in tutte le regioni della circoscrizione, non solo in Campania. Abbiamo tanto lavoro da fare in Europa per il Sud. Restituiremo dignità al Mezzogiorno. È il compito che ci siamo assunti e che non mancheremo di realizzare”.

San Marzano

Il sindaco di San Marzano sul Sarno, Andrea Annunziata e tutta la sua squadra ringraziano i cittadini che lo hanno sostenuto: "Desidero esprimere la mia profonda gratitudine per il sostegno e la fiducia che avete dimostrato nei nostri confronti durante il percorso elettorale che ha portato alla mia elezione come sindaco di San Marzano sul Sarno. Il vostro sostegno è stato la forza trainante di questa campagna elettorale, e oggi, grazie a voi, ho l'onore e il privilegio di servire la nostra amata comunità in qualità di Sindaco. Voglio ringraziare di cuore tutti coloro che hanno lavorato instancabilmente per sostenere la nostra causa, i volontari, i membri della mia squadra elettorale e tutti coloro che hanno creduto nel nostro progetto per San Marzano. Senza il vostro impegno e dedizione, questo risultato non sarebbe stato possibile. Ora inizia un nuovo capitolo per la nostra città, e mi impegno a lavorare con determinazione, passione e trasparenza per il bene di tutti i cittadini. Le sfide che ci attendono sono importanti, ma sono fiducioso nel potenziale della nostra comunità di superarle insieme, lavorando uniti verso un futuro migliore per tutti. Mi rivolgo anche agli altri candidati: ringrazio coloro che hanno partecipato a questa competizione elettorale con spirito di servizio e impegno per la nostra città. Ora è il momento di unire le forze per affrontare insieme le sfide che ci attendono Infine, desidero ringraziare le istituzioni e tutti coloro che lavorano per il benessere di San Marzano sul Sarno. Sono grato per la fiducia che avete riposto in noi e ci impegniamo a lavorare con voi per realizzare i nostri obiettivi comuni Insieme possiamo costruire un futuro luminoso e prospero per San Marzano sul Sarno. Grazie di cuore per questa straordinaria opportunità di servirvi come Vostro Sindaco", ha chiuso.

Non manca neppure il messaggio dell'opposizione, rappresentata dall'ex sindaca Carmela Zuottolo: