Elezioni a Salerno, l'avvocato del Codacons si candida: "Sostengo Cammarota"

Si candida alle prossime elezioni comunali, Matteo Marchetti, l'avvocato del Codacons Campania. "Il mio impegno ove avrò l'onore di rappresentarvi sarà totale, come lo è con tutte le iniziative che porto avanti come Codacons: appoggerò il candidato sindaco Antonio Cammarota. - ha scritto - Purtoppo non sarà sfuggito lo stato in cui versa la nostra città governata solo da pochi che decidono tutto senza che vi sia un doveroso ascolto dei cittadini, non viene privilegiato il merito e la competenza, si continua a costruire senza senzo e ovunque, non vi sono servizi adeguati anzi ci troviamo agli ultimi posti della classifica italiana".

L'auspicio