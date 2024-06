Elezioni comunali ed europee 2024: la diretta in provincia di Salerno

Urne aperte in provincia di Salerno, dove, in 47 comuni, ieri e oggi, 8 e 9 giugno, i cittadini stanno esprimendo la propria preferenza per l'elezione dei sindaci e per il rinnovo dei consigli comunali. E' il sindaco uscente Elio Guadagno di Ottati, il primo a battere il quorum nella provincia di Salerno, riconfermandosi, quindi, primo cittadino.

Sempre ieri e oggi si vota, oltre che per il turno ordinario di elezioni amministrative, anche per le Europee: i seggi restano aperti fino alle 23 di questa sera.

I primi risultati nei comuni salernitani, in tempo reale:

Ascea

Atrani

Auletta

Baronissi

Bellizzi

Bellosguardo

Caggiano

Campora

Capaccio Paestum

Casalbuono

Casaletto Spartano

Caselle in Pittari

Castelnuovo Cilento

Castelnuovo di Conza

Castiglione del Genovesi

Cuccaro Vetere

Felitto

Furore

Futani

Gioi

Laureana Cilento

Minori

Montano Antilia

Montecorvino Pugliano

Morigerati

Nocera Superiore

Oliveto Citra

Omignano

Ottati

Perdifumo

Ricigliano

Rofrano

Sala Consilina

Salento

Salvitelle

San Cipriano Picentino

San Marzano sul Sarno

San Mauro Cilento

San Pietro al Tanagro

San Rufo

Sarno

Torchiara

Torraca

Torre Orsaia

Tramonti

Valle dell’Angelo

Vietri sul Mare.