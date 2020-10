Elezioni comunali a Pagani, Fabbricatore a De Prisco: “Polemiche sterili sugli auguri di Cirielli"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

“Ci fa piacere che Raffaele Maria De Prisco abbia dedicato il suo primo comunicato stampa da sindaco di Pagani all’onorevole Edmondo Cirielli. Auspichiamo, però, che ora trovi il tempo per impegnarsi a risolvere i problemi della città, visto che sono tante le promesse fatte in campagna elettorale e che ora deve mantenere”.

Lo dichiara, in una nota, il commissario provinciale di Fratelli d’Italia Giuseppe Fabbricatore: “Nella sua nota stampa odierna, è evidente che l’onorevole Cirielli abbia formulato gli auguri di buon lavoro ai candidati sindaci di FdI oppure sostenuti al ballottaggio dal nostro partito. Quindi, la sua polemica è davvero sterile e pretestuosa. Era scontato, inoltre, il riferimento alla nostra candidata a sindaco Enza Fezza, la quale ha affrontato con entusiasmo e a testa alta una campagna elettorale difficile, anche per i toni usati contro di lei da alcuni sostenitori proprio del primo cittadino. Per quanto riguarda FdI, valuterà il suo operato basandosi sugli atti concreti e non sulle chiacchiere mettendo in campo un’opposizione seria e costruttiva nell’interesse esclusivo dei paganesi” conclude Fabbricatore.