Elezioni comunali 2022: scompaiono i partiti (con qualche eccezione), record di liste civiche

Resistono, ma sono in pochi: c’è la lista del Partito Democratico ad Agropoli e Nocera Inferiore, quella di Fratelli d’Italia a Nocera Inferiore ed Agropoli, quella del Partito Socialista Italiano ad Agropoli, un nome Lega nella campagna elettorale di Nocera Inferiore. Gli altri partiti? Non pervenuti: a cominciare da Forza Italia per finire al Movimento 5 Stelle.

L'analisi politica

Una tornata elettorale civica, con il record assoluto dalla mancanza dei simboli di partito a Mercato San Severino dove tutti e quattro i candidati alla carica di sindaco hanno optato per liste civiche. Fa notizia, di certo, l’agro ed il Comune di Nocera Inferiore, da sempre considerato una roccaforte del centro destra ed in particolare di Forza Italia che non presenterà il proprio sindaco. Peggio è andata ad Agropoli dove è fallito il tentativo di mettere insieme, sul modello delle elezioni provinciali, Lega e Forza Italia. Non c’è neppure il simbolo di Italia Viva che, pure, vanta un candidato sindaco: Elvira Serra ad Agropoli. Insomma, tutti, o quasi, i partiti hanno preferito evitare di confrontarsi con gli elettori nell’ultimo test elettorale prima delle elezioni politiche del 2023.