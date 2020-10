Elezioni Comunali 2020, Cirielli (FdI): “Auguri ai sindaci Zuottolo e Ferraioli"

“Auguri di buon lavoro ai nuovi sindaci di San Marzano sul Sarno ed Angri. Complimenti sinceri a Carmela Zuottolo che, insieme ad un gruppo civico, ha costituito una forte maggioranza dove Fratelli d’Italia gioca un ruolo di primo piano con la nomina di vicesindaco di Marco Iaquinandi. Complimenti per la vittoria a Cosimo Ferraioli che, al turno di ballottaggio, è stato sostenuto anche dal nostro partito contro il candidato di De Luca e del Pd". Lo dichiara, in una nota, il Questore della Camera e deputato salernitano di Fratelli d’Italia, Edmondo Cirielli.

Il ringraziamento

"Infine, non posso che rivolgere un pensiero alla nostra candidata a sindaco di Pagani Enza Fezza che, grazie anche al supporto della Lega, ha conquistato il ballottaggio venendo superata dal suo avversario al termine di una sfortunata e controversa campagna elettorale. A lei va la mia gratitudine per la genuinità e la passione con cui ha affrontato la sfida per dare un buongoverno alla città. Ci sarà bisogno di lei all’opposizione per tutelare gli interessi dei paganesi”.